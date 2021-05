Малко преди Евровизия Виктория Георгиева с участие в най-популярното испанско шоу

Остават броени дни до заминаването на българската делегация за Евровизия - на 10 май нашата певица Виктория Георгиева ще пътува за Ротердам, където ще се състои песенният конкурс. Малко преди това тя участва в популярно тв шоу в Испания. Там тя изпълни песента за Евровизия Growing Up is Getting Old, в която е включила специално част на испански език за местната публика. Участието на българката в предаването е гледано от близо 2,5 млн. зрители.