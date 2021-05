Група "Стикс" издава нов албум (Видео)

Американската рок група "Стикс" оповести, че ще издаде нов албум следващия месец, предаде ЮПИ, цитирана от БТА.

Тавата - първата от четири години на популярната формация, е озаглавена "Crash of the Crown" и ще се появи на музикалния пазар на 14 юни.

"Нова ера на надежда, оцеляване и благоденствие идва с излизането на новия студиен албум "Crash of the Crown" на "Стикс", песните за който са написани преди пандемията и са записани по време на трудните пандемични периоди", се посочва в изявлението, направено от групата.

Заглавната песен от новия албум излезе по-рано през седмицата.

"Стикс" издадоха 16-ия си студиен албум "The Mission" през 2017 г. Групата е известна с хитове като "Mr.Roboto", "Babe", "Come Sail Away", "Lady", "Show Me the Way", "Boat on the River".