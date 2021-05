Концерт с участието на принц Хари и Меган Маркъл събра над 300 млн. долара

Благотворителният концерт на "Глоубъл ситизън" за набиране на средства, който насочва вниманието към необходимостта от равноправие в поставянето на ваксини срещу COVID-19, събра 302 милиона долара, надхвърляйки поставената цел в кампанията на организацията, предаде Асошиейтед прес.

От "Глоубъл ситизън" съобщават, че на концерта "Vax Live: The Concert to Reunite the World" са събрани средства за набавянето на над 26 милиона ваксинни дози. От организацията поясняват, че парите са събрани чрез няколко филантропски и корпоративни инициативи, предаде БТА.

Президентът на САЩ Джо Байдън, британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл, и Дженифър Лопес бяха сред големите имена, участвали в събитието, което беше записано на 2 май на стадион SoFi в Ингълууд, Калифорния, и излъчено вчера от Ей Би Си, Си Би Ес, Ютюб, радиостанции айХарт.

Селена Гомес беше водеща на шоуто, на което присъстваха няколко хиляди напълно ваксинирани участници. Те приветстваха изпълненията на Еди Ведър, "Фу файтърс", Джей Балвин, Хър, Дженифър Лопес.

Бен Афлек, Криси Тайгън, Джими Кимъл, Шон Пен и Дейвид Летърман се изявиха като специални гост-оратори.

"Vax Live" беше едно от най-големите концертни събирания в Южна Калифорния, откакто коронавирусната пандемия "разтърси" света преди повече от година. Организаторите нарекоха събитието първата мащабна музикална проява в страната за публика, отговаряща на изискванията за безопасност. Медийният персонал и служители на продукцията трябваше да покажат отрицателен тест за Ковид-19, преди да влязат на стадиона.