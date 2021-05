Посмъртен албум на рапъра Ди Ем Екс ще излезе в САЩ

Посмъртен албум на рапъра Ди Ем Екс ще бъде издаден на 28 май, по-малко от две години след кончината на музиканта от инфаркт на 50-годишна възраст, предаде АП.

Тази осма тава е със заглавие Exodus и ще включва само неиздадени парчета. Плочата носи името на един от синовете на рапъра, който има 15 деца от няколко жени, допълни БТА.

Ди Ем Екс стана известен в края на 90-те години с твърдия си стил и с текстове, в които се говореше за чернокожи и насилие. Плътният му и дрезгав глас бързо стана разпознаваем. В периода 1998- 2003 г. Ърл Симънс, каквото е истинското име на рапъра, пласира на първа позиция в класациите на САЩ 5 свои албума. Един от тях It's Dark and Hell is Hot се задържа в чартовете 101 седмици, припомнят агенциите.