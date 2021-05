На 30 години Григор Димитров вече мисли за семейство

Баща ми е модел в живота за мен, казва Специалния в тениса, който в неделя празнува рожден ден

Когато през 2005 г. в България дойде новината, че едно наше момче е спечелило европейската титла по тенис до 14 г., не бяха много хората, които се заинтересуваха особено. После същото момче стана шампион и до 16 г., спечели “Уимбълдън” и US Open за юноши и стана №1 в света до 18 г.

Името му е известно - Григор Димитров. Един от най-големите таланти в съвременния тенис, който отдавна си е осигурил място в историята на българския тенис. Най-малко с 8-те си титли (на всякакви настилки) и космическия триумф във финалите на АТП в Лондон през 2017 г., който го изведе до третото място в света.

Утре момчето, чиято приказва започна в студения салон в родния град с уроците на бащата Димитър, става на 30 години.

“Знам, че наближавам тази възраст и не мисля много за това, но определено се вълнувам. Нито съм млад, нито остарявам, просто влизам в нова фаза на живота си и започвам да гледам на себе си по различен начин. Разбирам себе си по-добре и постепенно отсявам ненужните неща около мен. Няма смисъл да губя време за неща, които не прибавят нищо в живота ми. Физически се чувствам добре, а реално в главата ми не минава мисълта, че съм на 30 г. Все още имам какво да уча, за да стана по-зрял. Никой не знае какво може да се случи. Само времето ще покаже, за мен е важно да играя, докато тялото ми позволява да бъда на най-високо равнище. Все пак

тенисът е временно

занимание и няма

да играя вечно

Всеки спортист има срок на годност. Все още изживявам мечтата си, но знам, че после започва реалният живот. Вече мисля за семейство и за неща, които винаги съм искал да правя. Така в деня, когато ще трябва да се разделя с нещо, ще бъда готов за друго и за следващата глава от моя живот”, сподели наскоро Димитров.

В тези думи има няколко елемента. Първо, за физическата му форма. Григор е късметлия, че в кариерата си се размина със сериозни контузии. С изключение на онази в рамото, заради която отказваше турнири и се смъкна до №78 в ранглистата. Но завръщането бе като във филм с гръмката победа над Роджър Федерер на US Open (първа срещу швейцарската легенда). За онзи период Димитров разказа, че от болка дори не е можел да си вдига чашата.

Към тази травма трябва да добавим и много тежко изкараният коронавирус, лепнат по време на турнирите от веригата Adria Tour на Новак Джокович в Сърбия и Хърватия.

Бившият №3 в света споменава и за семейство. Димитров определено

е водач в

ранглистата

по връзки

с известни жени

и мнозина се питат коя най-после ще стане хасковска снаха.

Нека да започнем със Серена Уилямс. Григор и тъмнокожата американка са добри приятели още от времето, когато нашият тенисист тренираше в академията на Патрик Муратоглу край Париж и двамата със Серена бяха снимани да излизат на вечеря във френската столица.

Следващата серия започна с едно клипче в социалните мрежи. Григор Димитров следва Мария Шарапова по улиците на Милано. Двамата с рускинята тогава бяха в столицата на модата за рекламни снимки на Nike. После искрите между двамата се оказаха много силни и се превърнаха в бурен романс, развълнувал целия свят. Дотам, че Шарапова отдели място на Григор в своята автобиография. Рускинята обясни защо са се разделили. Свръхамбициозна жена като нея не можа да понесе, че човекът, с когото има връзка, няма много високи цели и е доволен само от това, че е до такава суперзвезда. (По повод отношенията на Григор с Мария Серена изревнува и го нарече човек с каменно сърце).

Димитров обаче не остана особено разочарован и си намери друга. Също добре известна - Никол Шерцингер. Бившата певица от “Пусикет Долс” бе гадже на световния шампион във Формула 1 Луис Хамилтън и британецът не бе много очарован, че Никол ходи с момче от България. И тази връзка бе бурна. Започна с публична целувка в Бризбейн, продължи с почивки по италианските острови, а Шерцингер дори дойде в София.

И този епизод приключи. След известно време “самота”

Григор отново

е влюбен

Или поне изглежда такъв. На турнирите в зала миналата година до екипа на нашия тенисист седеше мистериозна дама, която усърдно криеше лицето си с маска. Вече всички знаят коя е - Лолита Османова. Дъщеря на олигарх от кавказки произход. По-точно от Кабардино-Балкария. Изнесъл се в Монте Карло заради проблем с властите в Русия. Точно в княжеството става и “заварката” между Григор и кръстената на героинята от култовия роман на Владимир Набоков мюсюлманка. Лолита играе тенис на същите кортове, където тренира българската звезда. Османова е (почти) бивша тенисистка, защото се е занимавала с този спорт, но е спряла заради нежелание да ходи всеки ден на тренировки и да пътува по турнири.

Григор и Лолита се показаха за първи път на моста на влюбените във френския зимен център Анси. С маски, а по-късно издателката на луксозно списание и любителка на автомобилите Ferrari пусна “нормална” снимка на двамата.

Докъде ще стигне тази история, никой не знае. Османова не обича да говори за отношенията си с Григор, но призна, че иска да дойде в България.

Димитров няма успехите на Жозе Моуриньо, но определено е Специалния в тениса. Най-малкото,

защото иска

да е различен

Дори и с надписите, които слага на маратонките си.

Преди 2 години на мача с Марин Чилич на “Ролан Гарос” Григор се появи с обувки, на които се четеше The Man in The Arena. Това е препратка към реч на американския президент Теодор Рузвелт, произнесена в Сорбоната в Париж през 2010 г.

“Преди турнира бяхме с приятели на вечеря. Един от тях ме попита дали съм чел тази реч. Казах му, че не съм, и същата вечер го направих. Впечатлих се и се вдъхнових”, обясни тогава българският тенисист. Един от основните елементи в речта е следният: “Не критикът има значение, не човекът, който изтъква как силните се препъват или къде онези, които вършат полезни дела, са могли да ги направят по-добре. Уважение заслужава човекът, който действително излиза на арената, чието лице е белязано от прах, пот и кръв, който се стреми към целта без страх, който греши и отново и отново не улучва целта, защото няма усилие без грешки и недостатъци. Който знае какво е да си безкористен и се посвещава на кауза, знае, че мястото му никога няма да бъде сред боязливите и студените душици, които не познават нито победата, нито поражението”.

Година по-късно Григор изненада света с нов надпис: Non Invia Еst Via. В превод от латински означава “За упорития никой път не е непроходим”. Цялата сентенция е Nulla tenaci invia est via.

И все пак любимият израз на Димитров е In order to be irreplaceable, one must be different. Думите на легендата Коко Шанел означават “За да бъдеш незаменим, трябва да си различен”. Потвърждение на написаното по-горе.

Тези дни нашият тенисист отговори на въпроси в поредната анкета. И по-точно кои 5 неща го правят щастлив:

“На първо място семейството - родителите, приятелите, тенисът, бързите автомобили. Най обичам да си почивам на езерото Комо, което е на няколко часа път с кола от моя дом. Да, родителите са моят пример. Баща ми е модел в живота за мен. А когато напусках България, майка ми каза, че най-важното е да си добър човек, а после голям шампион”, отговори човекът с 19 526 378 долара, спечелени от награден фонд. Тези от рекламните му договори са отделно. Да е жив и здрав да си ги харчи. ЧРД!