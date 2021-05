България на първо място в анкетата на журналистите за Евровизия

Младата певица Виктория Георгиева, която ще представи България на песенния конкурс, излезе на сцената на Евровизия в Ротердам за втората си репетиция днес. Тя получи много ласкави отзиви за изпълнението си и в края деня беше обявено, че България е на първо място в анкетата на журналистите в пресцентъра.

"На сцената се чувствах много комфортно. Очаквах да съм притеснена, но всъщност бях спокойна. Много съм благодарна на всички около мен от българската делегация, които ме подкрепят във всяка моя стъпка тук. Нямам търпение да изляза отново на сцената и да изпълня Growing Up is Getting Old в жури финала на втория полуфинал на Евровизия", каза Виктория.

Евровизия ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. БНТ ще излъчи и трите концерта на живо от 22 ч.