Личната библиотека на Симеон Радев съдържа 2252 тома

Дарена е на ДА "Архиви", част от нея ще бъде показана в Столична библиотека

В нея са ценни издания за историята на България и Македония, книги с автограф, томове на инкриминари след 1944 г. писатели, произведения на Балзак, Молиер, Александър Дюма, Гьоте, Шилер, Хауптман, Ибсен, Уолтър Скот, Шекспир в оригинал

Книгите са на български, руски, английски, френски, немски, сръбски, италиански и румънски езици, от които 75 издания от XIX век, а останалите са от началото до средата на XX век.

В навечерието на 24 май Столична библиотека представя ценно дарение - уникалната лична библиотека на Симеон Радев

Към колекциите на Столична библиотека от личните библиотеки на бележити българи като Константин Стоилов, Кирил Христов, Пенка Шишманова, Петко Тихолов, Васил Пундев, Никола Балабанов, Леда Милева сега се прибавя ново знаково дарение от Държавна агенция „Архиви“. Това е личната библиотека на големия български писател, историограф, публицист, дипломат и интелектуалец - Симеон Радев. Автор е на „Строителите на съвременна България“ – едно от най-важните историографски изследвания в българската литература.

Личната му библиотека съдържа 2252 тома книги и периодика на български, руски, английски, френски, немски, сръбски, италиански и румънски езици, от които 75 издания от XIX век, а останалите са от началото до средата на XX век. Сред най -старите издания в колекцията са събрани съчинения на Молиер 1849/1850 г., Лермонтов 1898 г., поетични книги на Ламартин 1858/1860г., „Цариградски сонети“ на Константин Величков 1899 г., речник на българския език на Найден Геров 1895г. и др.

Богатата книжна колекция се обособява в няколко тематични раздела:

1. История на България – книгите от български и чужди автори – Марко Балабанов, Теодосий Анастасов, Димитър Шишманов, Иван Андонов, Петър Мутафчиев, Васил Златарски, Иван Клинчаров, Петър Давингов, Христо Гандев, Атанас Иширков, Жорж Новижан, Макгахан, Геза Фехар, А. Погодин, Всеволод Николаев, Стефан Каракостов и др.; някои са на чужди езици/ издадени в чужбина.

2. Македонският въпрос и история на Македония – Борислав Примов (Македония в историята на българския народ); Стефан Каракостов (Македония в образи); Коста Църношанов и др. Албум от 1919 г., издание на Комитет за изучаване на българските земи. Включва 483 снимки от различни градове в Македония и етнографска карта; Simeon Radev - La Macedoine et la Renaissance Bulgare 1918 г.; Западните краища на българската земя от проф. Иширков 1915 г. с 19 карти; „Македония в българската поезия“ от Мария Милетич- Букурещлиева 1929 г.

3 Книги с автографи – Кирил Христов, Атанас Далчев, Андрей Протич, Михаил Арнаудов, Коста Църнушанов, и др. Изследване на Димитър Ризов с посвещение: „На обичния син на Македония и скъп приятел“. Димитър Ризов. Книгата е двуезична и представлява атлас с карти на българската държава от 679-1917 г.;„Танцьорка” –Албум с 12 листа оригинални рисунки на немския художник Георг Колбе ; Михаил Арнаудов „Към психографията на П. К. Яворов. Съобщения на поета и наблюдения. Отпечатък.“ 1916 г.

4 Първи издания – Димитър Шишманов, Кирил Христов, Константин Величков, Николай Райнов, Теодор Траянов, Пенчо Славейков, Дора Габе и др.; чужди автори в оригинал – Юджин О'Нийл, Мирослав Кърлежа, Пол Валери, Жан Кокто, Франсоа Мориак, Бърнард Шоу, Пол Клодел, Стриндберг, Марсел Пруст, Жан Жироду, Андре Жид, Мартин Роже дьо Гар, Андре Мороа. Библиофилско издание на драмата „Христофор Колумб” на Пол Клодел – 205 номерирани и лично подписани от автора екземпляри. Пол Клодел е поет, есеист, дипломат, по-малък брат на Камий Клодел, номиниран за Нобелова награда.

5. История на балканските народи и история на войните 1912 – 1918 – трудове на Михаил Гаврилович, Ст. Станоевич, Халил Скерлич, Андре Манделщам, Андрей Тошев, Иван Ев. Гешов (на френски език), Х. Армстронг и др.Както и Alexandre Ribot, Кирил Гривек (с предг. на Симеон Радев и негов автограф), Т. Масарик (Войните 1914 – 1918, London), Лука Малеев.

6. Инкриминирани автори след 1944 г. – Яна Язова, Фани Попова-Мутафова, Димитър Талев, Михаил Димитров, Коста Тодоров. Димитър Шишманов „Блянове край Акропола “1938, първо издание, инкриминирана след 1944 г.

7. Сборници с документи - Македония во 16 и 17 век. Док. од Цариградските архиви. Скопие, 1955; Морли. Обществото на народите, Вашингтон, 1932; Процесът в Солун 1917, Париж, 1927; Немско-българско сътрудничество, 1929; The Bulgarien question and the Balkan states 1919 - издание на М-во на външните работи със статия от Симеон Радев

8. История на стария свят и художествена литература - произведения на Тацит, Цицерон, Есхил, Омир, Платон, Еврипид, Херодот ,история на римската и старогръцката литература; тритомна история на древен Рим от Теодор Монсен ,класици на световната литература – Балзак, Молиер, Блез Паскал, Алфред дьо Мюсе, Александър Дюма, Расин, Ламартин, Алфонс Доде, Гьоте, Шилер, Хауптман, Ибсен, Стриндберг, Пирандело, Гертруд Стайн, Уолтър Скот, Шекспир в оригинал.

Редките и емблематични издания от ценната колекция ще бъдат дигитализи-рани и качени на цифровата платформа „Сердика“ на Столична библиотека и ще бъдат достъпни за широк кръг потребители, които ще могат да са запозна-ят с богатото книжно наследство на видния държавник, общественик и интелектуалец .

ДА „Архиви“ дарява на Библиотеката на София

и знакови лични вещи на Симеон Радев като негов визитник, калъф за очила, кутия за моливи и пергели, както и ценни мебели и артефакти от интериора на къщата на големия българин и съпругата му – известната българска художничка Бистра Винарова.

Церемонията по представянето на дарението е в Столична библиотека на 21 май 2021 г. от 12 часа

Ще присъства председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев и проф. Кирил Топалов- изследовател на българската възрожденска литература.