Мафалда, внучката на царя, не харесва да я описват като принцеса

Младата певица е на корицата на испанско списание след Шакира и Джони Деп

Младата певица Мафалда, внучка на Симеон Сакскобургготски, не обича да бъде описвана в медиите като “принцеса” и да се акцентира върху произхода и кралската ѝ фамилия. Помоли да бъде наричана само с първото си име в интервю за популярно испанско списание. Причината е, че не иска да ги използва, за да рекламира себе си и да трупа популярност по подобен начин.

Въпреки това е благодарна на родителите си Росарио Надал и княз Кирил. В интервюто казва, че докато растяла, в дома им винаги е имало музика, а самата тя ходи на концерти от 8-годишна. Освен това спомена имената на любимите им музиканти и група. Баща ѝ е фен на The Libertines и на Moet, а майка ѝ - на Kings of Lion, Artic Monkeys и The Strokes.

Мафалда бе и на корицата на списанието, на която преди това са стояли световни звезди като Шакира, Пенелопе Крус, Джони Деп, Дженифър Лопес и др. В кадъра носи ефирна синя рокля, съчетана с ниски обувки и жилетка в телесен цвят. Певицата съвсем наскоро пусна миниалбум, който съдържа 5 песни. Представи го с концерт в Мадрид.