Искат дисквалификация на победителя в Евровизия, смъркал кокаин публично на финала

България остана на 11-о място, Великобритания наказана с 0 точки

Италия да бъде дисквалифицирана от Евровизия 2021 и да се откаже от първото си място.

За това настояха фенове на конкурса часове след финала му, след като онлайн бе разпространено 3-секундно видео от церемонията. На него се вижда как фронтменът на групата Maneskin – Дамяно Давид, се навежда към масата. Никакви непозволени вещества не са показани в ефира, който достига до националните телевизии в цяла Европа, но зрители заподозряха, че той употребява кокаин. “Свободна от коронавирус зона, но не и от кокаин”, написа потребител на туитър след края на концерта.

“Не употребявам наркотици. Моля ви, момчета, наистина ли го мислите, не използвам кокаин”, заявява певецът на пресконференция, цитиран от Би Би си. Той обяснява, че е вдигнал чаша, паднала на пода.

Певецът ще бъде подложен на тест за наркотици, казват от Евровизия. Организаторите са получили уверения от групата, както и от италианската делегация, че наркотици в залата на концерта не е имало. Впрочем наистина са намерени и останки от счупена чаша. Европейският съюз за радио и телевизия, който е организатор на конкурса, продължава да разследва видеото.

Стигне ли се до дисквалификация, е много вероятно подгласникът Франция да получи първото място.

Същевременно от италианската делегация обявиха, че още е рано да се каже дали Верона ще е домакин на Евровизия догодина, тъй като Италия ще направи търг.

Това е първата победа на страната от 1990 година насам. В топ 5 се класираха още Франция, Швейцария, Исландия и Украйна.

България е на 11-о място, след като нашата певица Виктория Георгиева получи общо 170 точки от зрителите и националните комисии за песента си Growing Up is Getting Old. Толкова са и точките на Гърция, която обаче завършва на 10-о място, тъй като за нея са гласували зрители от повече държави.

На последното 26-о място с 0 точки - и от журитата, и от зрителите, остана Великобритания, която сякаш беше наказана от Европа заради Брекзит.