Теодора Духовникова щастлива с приятели в Рим

11.06.2021 22:50;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9879514 www.24chasa.bg
СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА

Nessun dorma. И беше красиво, и беше смешно, и беше вкусно, а най-хубаво от всичко беше, че можем да пътуваме отново!.... Италия и приятели...

Това написа Теодора Духовникова на своята страница във фейсбук. Заедно със своите колеги и приятели Владо Пенев, Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев актрисата от Народния театър беше на турне във Вечния град.

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СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА

Теодора Духовникова щастлива с приятели в Рим

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