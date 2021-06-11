Теодора Духовникова щастлива с приятели в Рим

България ще има представител и на турнира по карате на олимпиадата в Токио. Ивет Горанова спечели първото място в категория до 55 килограма и си осигури място на игрите. Бъгарката изигра цели 9 двубоя, за да стигне до квотата. Първо на 1/64-финалите с Албуена Гервала (Косово) с 5:2. След това надви с 2:1 поставената под №2 в схемата Юна Цуки