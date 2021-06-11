Теодора Духовникова щастлива с приятели в Рим

- Теодора заедно с Бойко Кръстанов СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА
- Владимир Пенев и Юлиан Вергов СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА
- Захари Бахаров и Малин Кръстев СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА
- Юлиан Вергов и Теодора Духовникова СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА
Nessun dorma. И беше красиво, и беше смешно, и беше вкусно, а най-хубаво от всичко беше, че можем да пътуваме отново!.... Италия и приятели...
Това написа Теодора Духовникова на своята страница във фейсбук. Заедно със своите колеги и приятели Владо Пенев, Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев актрисата от Народния театър беше на турне във Вечния град.
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