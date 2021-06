Foreigner пристигат за концерт в зала 1 на НДК

Известната рок група Foreigner пристига в София, за да изнесе голям концерт в зала 1 на НДК.

Музикантите включиха страната ни в европейското си турне. На 27 май 2022 г. в зала 1 на НДК ще прозвучат на живо парчета като I Want To Know What Love Is, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent и много други.

С 10 мултиплатинени албума, над 80 милиона продадени копия, и неподражаем музикален стил, Foreigner са световно признати като една от най-успешните банди в рок историята. След повече от 40 години успешна музикална кариера, групата продължава да превзема световните класации, а хитовете й имат над 10 милиона слушания всяка седмица.