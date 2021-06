Проф. Добрин Василев стана първият българин с европейска диплома по интервенционална кардиология

Началникът на Клиника по кардиология „Проф. Константин Чилов“ към УМБАЛ „Александровска“ проф. Добрин Василев успешно положи европейски изпит по интервенционална кардиология, съобщи самият той за Zdrave.net. Така той стана първият българин с европейска диплома по интервенционална кардиология.

Проф. Василев притежава лиценз по интервенционална кардиология от 2008 г., придобит в Клиниката по интензивна кардиология във Варшава, Полша. Притежава и лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения и свидетелство за правоспособност по Инвазивна кардиология от 2013 г.

Интервенционалната кардиология е дял от кардиологията, който се занимава конкретно с катетърното лечение на структурни сърдечни заболявания. Голям брой процедури могат да се извършват на сърцето чрез катетеризация. Това най-често включва поставянето на дезиле в бедрената артерия (но на практика, всяка голяма периферна артерия или вена) и канюлиране на сърцето под рентгенографски контрол (най-често флуороскопия). За канюлиране може да се използва и радиалната артерия.

Проф. д-р Добрин Василев е член е на Европейското дружество по кардиология, на European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, на European Bifurcation Club, на Българско дружество по интервенционална кардиология, на Asian Bifurcation Club, на The Society of Cardiovascular Angiography and Interventions и на работната група за изследване на тромбозата към Европейското дружество по кардиология. Гост-лектор е на различни международди конгреси по кардиология.