Жената до Илон Мъск предложи на търг част от душата си

Певицата Граймс спечели 6 млн. долара за по-малко от 20 минути от продажба на криптотворби

Канадската певица Граймс, която плени сърцето на милиардера Илон Мъск, е известна с ексцентричностите си не по-малко, отколкото с песните си. Това, че си боядисва косата розова, синя или зелена, е най-малката от приумиците ѝ. През април тя пусна в инстаграм своя снимка с гол гръб, на който се виждаха хаотичните зачервени линии на току-що направена татуировка с бяло мастило. Музикантката обясни, че това са “прекрасни следи от извънземни”.

Пак със снимка в социалните мрежи уведоми почитателите си, че е бременна от Мъск, с когото са двойка от 2018 г. На нея бе изрисувала фосфоресциращ ембрион на корема си. Бебето се роди през май 2020 г., а светът изумя, когато родителите обявиха името на детето, избрано по нейна инициатива. Момченцето бе наречено X АЕ A-12. То е първо дете за Граймс и шесто за американския богаташ, който е решил да преселва човечеството на Марс.

По-късно самата майка разкри какво се крие зад името на бебето – Х е променящата се неизвестна, АЕ е елфическото изписване на АI – абревиатурата за изкуствен интелект, а А-12 е американски разузнавателен самолет, “предвестникът на любимия ни SR-71. На него няма оръжие, само скорост. Велик в боя, но без насилие”, написа тя.

Певицата обясни още, че

А в името идва също

и от “Архангел”,

“любимата ми песен”

В края на май прочутите мама и татко обявиха, че ще сменят името на сина си и почитателите им повярваха, че то няма да е чак толкова необичайно. Оказа се, че промяната е в изписването на числото 12 – вместо с арабски, с римски цифри. Така че малкият сега се казва Х АЕ А-XII.

Няколко седмици след раждането Граймс направи ретроспективна изложба на творбите си и подчерта, че смята себе си много повече за концептуален художник и ѝ е странно, че е известна повече като музикант, автор на песни и продуцент. Тя разпродаде рисунки, гравюри, фотографии и инсталации, създадени от нея в последните 10 години. Част от експозицията бе и договор за продажбата на част от душата ѝ. Граймс бе определила първоначална цена от 10 млн. долара, но после обяви, че в разгара на пандемията това са прекалено много пари, така че посетителите на изложбата сами трябва да определят цената.

В края на февруари т.г. пък за 20 минути канадката разпродаде по интернет в специално създадена платформа колекция от 10 свои крипто творби за 6 млн. долара. Произведенията ѝ представляват изключително кратки

видеоклипчета,

озвучени с музика на

певицата и обединени

от названието

“Нимфата на войната”

Най-голям успех сред тях имаха “Земя” и “Марс”, разпродадени в 700 копия, всяко по 7500 долара. По-късно стана ясно, че част от средствата от продажбата са предназначени за неправителствена организация, която се бори за намаляването на вредните емисии в атмосферата.

Всъщност Граймс има много успешна музикална кариера още преди да срещне Илон Мъск. Клер Елис Буше, както е истинското ѝ име, е родена на 17 март 1988 г. във Ванкувър, Британска Колумбия в Канада. Баба ѝ по бащина линия е украинка, а като малка Клер посещава едновременно руско и католическо училище, в което често се появява надрусана.

Любимата ѝ поетеса

е Ана Ахматова

Привличат я творци като Достоевски, Набоков, Тарковски и Булгаков. Майка ѝ е известен прокурор, а баща ѝ, бивш банкер, работи в бизнеса с биотехнологии.

През 2006 г. 18-годишното момиче се мести в Монреал, където учи невробиология, литература и руски език в престижния университет “Макгил”. Малко преди да завърши обаче, напуска, защото вече е започнала да записва музика, а известността не закъснява. През 2010 г. излиза дебютният ѝ албум Geidi Primes, който жъне успех, какъвто самата тя не очаква. Името на албума идва от измислената планета в серията романи на Франк Хърбърт за вселената Дюн.

Най-успешният ѝ албум Visions е пуснат в продажба през 2012 г., а обложката е нарисувана от самата изпълнителка. “Ню Йорк таймс” го нарича “един от най-свежите записи на годината”. Други критици го определят като причудлив, но въпреки това удивително достъпен за слуха. Много широко признание в алтернативните класации получава и издаденият през 2015 г. Art Angels. Последният ѝ до момента студиен албум Miss Anthropocene се появява през 2020 г.

Музиката на Граймс е смесица от дрийм поп, ритъм енд блус, електронна музика, експериментален и инди поп, арендби, хип-хоп. За нея казва, че иска да

звучи “като нещо,

което група вампири

биха слушали,

ако тази група вампири е и трупата от мажоретки”.

А експериментите със собствения ѝ стил са безкрайни, буквално неизчерпаеми. Тя непрекъснато сменя образите, за да не може да бъде олицетворена с един вече съществуващ начин на обличане, поведение или жанр.

Певицата тежи едва 47 кг. Тя е пълна вегетарианка и никога през живота си не е опитвала мляко. Между другото тя

смени и собственото

си име на Си Буше,

като С (си) е

означението на

скоростта на

светлината

във вакуум

Преди да срещне Мъск, който периодично излиза на първо място в света по богатство от около $ 200 млрд., канадката има връзка със състудента си Девън Уелш, който също е музикант.

Докато е в университета, Граймс се прочува с пътешествието си по Мисисипи от Минеаполис до Ню Орлианс, което прави със свой приятел. Двамата се пускат по течението с построена от самите тях 6-метрова плаваща къща, като вземат със себе си 5 живи кокошки и чували с картофи. Лодката самоделка на авантюристите скоро се поврежда, те имат проблеми и с полицията, тъй като не спазват никакви правила за плаване по реката.

“Симпатично е да си като Том Сойер, но вече не сме 1883 г.”, казва тогава полицейски офицер.

С най-големия визионер сред американските милиардери Граймс се запознава в мрежата. Мъск решава да се пошегува с изпълнителката на тема изкуствен интелект и ѝ пише лично съобщение в туитър. Тя му отвръща с шега на тема електромобили. Така

започва размяна

на остроумия, която

продължава с

месеци, преди

двамата да се

запознаят на живо

За първи път се появяват заедно на галата на музея “Метрополитън” през 2018 г.

Непрекъснато одумвани в пресата и в социалните медии заради известността и странностите си, двамата засега запазват връзката си непокътната, а Граймс твърди, че един от честите им спорове е кой е по-луд. Дали тя, която обича да забавлява бебето си, като му пуска да гледа “Апокалипсис сега”, или той, който, след като разпродаде всичките си имения и къщи и се превърна в мултимилиардер бездомник, в момента живее в нещо като каравана за 50 000 долара на територията на космическата си компания “Спейс екс” в Тексас? Трудна дилема.

TRANSLATE with x English

TRANSLATE with COPY THE URL BELOW

Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back