Синът на Боно оглави британската класация за албуми

Синът на Боно Илайджа Хюсън и групата му "Инхейлър" оглавиха британската класация с дебютния си албум Won't Always Be Like This, съобщи Би Би Си.

Те успяха да изместят младата сензация Оливия Родриго и албума й "Sour" на второ място. Макар и Ю Ту да са оглавявали британската класация с 10 албума, те не са успели да направят това с първия.

Група "Инхейлър" попадна в списъка "Звукът на 2020" на Би Би Си - на пето място, информира БТА.

Сега те са първите ирландци, оглавили британската класация с дебютен албум след "Скрипт" през 2008 г. Първият албум на група Ю Ту "Boy" излезе преди 40 години - през 1981 г. и дори не успя да попадне в топ 40 на британската класация.

На трето място в британската класация за албуми е група "Куин" с избрани хитове. Четвърти е Том Одеел с Monsters. Пети е албумът Planet Her на Доджа Кет.

Британската класацията на синглите оглави Ед Шийран с Bad Habits. Оливия Родриго отново е на второ място с Good 4 U.