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Режисьорът на “Мистър и мисис Смит” и “Самоличността на Борн” Дъг Лайман снима у нас
Лентата, в която участват Мария Бакалова и Ейдриън Броуди, разказва за саботажа на газопровода ...
Вижте отговора на фотозагадката: Кое е това дете - днес един от най-даровитите ни комици?
Отговорът на фотозагадката от 5 август е: Георги Мамалев! Въпросът беше: Кое е това дете - днес...
Кристина Апългейт от „Женени с деца“ вече е у дома след близо четири месеца в болница
Холивудската актриса Кристина Апългейт, известна с участието си в сериала „Женени с деца", вече...
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Стефан Цанев посреща 90 г. с деца и внуци, дошли от цял свят
90 години са достолепие, но за перо като неговото те са просто още едно доказателство, че истин...
Албена Павлова с усмивка поема към чакано пътуване за ЧРД на 60!
Усмихната и лъчезарна - сякаш щастието извира от нея. Така виждат близки и познати любимата акт...
Режисьорът на “Мистър и мисис Смит” и “Самоличността на Борн” Дъг Лайман снима у нас
Лентата, в която участват Мария Бакалова и Ейдриън Броуди, разказва за саботажа на газопровода ...
Фотозагадка: Кое е това дете - днес един от най-даровитите ни комици?
Фотозагадката от днес е: Кое е това дете - днес един от най-даровитите ни комици? Жокер: Прави ...
Бивш премиер се предизвика с 20 км преход в Пирин
Бившият премиер Николай Денков си пусна снимки от разходка със семейството си в Пирин. Направи ...
Филип Буков като Мич от “Спасители на плажа”, търси кой ще играе Памела Андерсън
В нова главна роля влезе актьорът Филип Буков - на Мич в легендарния сериал “Спасители на плажа...
Балетът на електрическите лебеди
Светлинната инсталация CYGNUS пропътува над 13 000 километра, за да стигне до фестивала LUNAR: ...
Милошев: Трябва да бъдем отговорни освен към миналото и към бъдещето
Трябва да бъдем отговорни освен към миналото и към бъдещето. Това заяви министърът на културата...
Диджей партито "Unlimited" пред "Св. Ал. Невски" на 23 август ще е безплатно за публиката
Мащабното диджей парти "Unlimited" на световната звезда Чарлз Б. на 23 август пред "Св. Ал. Нев...
Световни артисти идват в Созопол и Слънчев бряг
Август е тук, а с него и абсолютната кулминация на лятото. Две от най-популярните и емблематичн...
Вече с куче в офиса - намалява стреса и кара служителите да работят повече
Помага за приятелските отношения между колегите Ами ако следващото конкурентно предимство за ко...
Лятото е идеално за ново хоби
От хербаризиране на растения до грамофонни плочи - занимания, които могат да се превърнат в ист...
Какво прави Азис в Америка – сватба, пиар или музикален проект?
В Деня на съпрузите певецът обяви със снимка на две ръце с халки, че се е омъжил Без много сним...
Деян Донков ще става баща? Приятелката му Анна Кошко: Не съм бременна
Здравето не е тема за спекулации, манипулации и евтина сензация, казва актрисата и опровергава ...
Чакат Киану Рийвс на Белоградчишките скали. Местните ги е страх да не стане като с Брад Пит
Холивудският актьор щял да снима филм у нас, но престоят му ще е само за ден Ще пристигне ли Ки...
Подкаст: Актрисата Кристина Янева: кои са опасните места за егото и суетата
Кристина Янева е от актьорите, за които театърът не е професия, а среда, в която са израснали. ...
Подкаст: Как Яна Криспин - лицето на телевизия ММ от 90-те, вече “рисува” сцени и костюми
През 90-те Яна Криспин е едно от най-разпознаваемите лица на телевизия ММ. В музикалната медия ...
Подкаст: Яна от “Преди обед” измина за 15 г. пътя от редактор до водещ
След години в сутрешния блок на БНТ като водеща на минутите за култура Яна Донева напуска, за д...
Сокобаня – мястото на най-красивите спомени
Сокобаня предлага множество възможности за почивка, така че посетителите могат да избират споре...
Колизеят след залез: магическо преживяване, което Рим подарява само през август
Лунна разходка из подземията на арената, където някога са се сражавали гладиаторите Август в Ри...
Остров Майнау - царството на цветята и пеперудите
Над 20 хиляди растителни вида привличат туристи през цялата година, 1000-та пеперуди кацат без ...
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Чу ли? Ватиканът забранява изповедта по iPhone? - Да, те имат стари сметки за уреждане с...
"На Луната Нийл Армстронг намери бележка: "Чък Норис беше тук" - вицовете за екшън героя също са легендарни
Светът преди минути научи за смъртта на великия актьор Чък Норис. Популярността му надхвърли пр...
Виц от фейсбук
- Господин съдия, този като го блъснах, говореше по телефона и пиеше ракия! -Той може да прави,...