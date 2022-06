Легендата Пол Маккартни навършва 80 години

На 25 години Пол Маккартни си представя как се пенсионира кротко с "When I'm Sixty Four" ("Когато съм на 64"). Все още хиперактивна, британската поп легенда навършва 80 години в събота - седмица преди да излезе на сцената на фестивала Гластънбъри, предаде Франс прес.

Тогава той ще стане най-възрастният хедлайнер в историята на този легендарен фест, който привлича десетки хиляди хора в югозападната част на Англия, допълва БТА.

"Множеството в Гластънбъри винаги ми е напомняло за средновековна битка", написа Пол Маккартни в Туитър в края на март.

Този момент ще настъпи за него около десет дни след приключването на турнето му "Got Back Tour", по време на което Маккартни пълнеше стадионите в САЩ в продължение на месец и половина.

Без да се отдалечава от сцената, известният "опорен стълб на Бийтълс", който се изявява самостоятелно повече от 50 години, все пак трябваше да си вземе почивка по време на пандемията от Ковид-19.

Бившият бийтъл се оттегли във фермата си в Югоизточна Англия заедно с дъщеря си Мери и четирима от осемте си внуци. През това време Пол Маккартни се възползва от възможността да запише у дома албума "McCartney III". Тавата излезе на музикалния пазар през декември 2020 г. и достигна до първото място в британската класация.

На следващата година Маккартни записа нова версия на албума в сътрудничество с плеяда изпълнители, публикува книга, проследяваща кариерата му - "Текстовете" ("The Lyrics"), книга с вегански рецепти с дъщерите си Мери и Стела, детска книжка. Същевременно "Маккартни 3,2,1" - поредица от интервюта с продуцента Рик Рубин, и документалният филм на Питър Джаксън "The Beatles: Get Back", излязоха по Дисни плюс.

Докато празнува своето осмо десетилетие, Пол Маккартни е по-зает от всякога.

Въпреки годините и драмите, белязали живота му, той запазва стройния силует и дяволития поглед на "Макка" от годините на "Бийтълс".

Джеймс Пол Маккартни е роден на 18 юни 1942 г. в Ливърпул в скромно семейство. Майка му умира, когато той е на 14 години.

На следващата година Пол се запознава с Джон Ленън и свири с него в група "Куоримен", която по-късно се превръща в "Бийтълс" с включването на Джордж Харисън и Ринго Стар. Четирите момчета с емблематични прически отприщват истерията на феновете. "Бийтълмания" завладява света.

Заедно с Джон Ленън Маккартни композира големи хитове като "Hey Jude" и "Penny Lane", и разбира се "Yesterday", записан в 1600 различни версии.

Приятелството от детинство обаче се разпада. Заснемането на филма "Let It Be" по едноименния албум на 10 април 1970 г. възвестява предсмъртния звън на ливърпулската четворка, за голямо отчаяние на феновете й.

Маккартни основава група "Уингс" със съпругата си, фотографката Линда Ийстман на клавишни. С нея бившият любител на ЛСД става баща и вегетарианец. Двойката отглежда четири деца, Мери, Стела - която впоследствие става известна модна дизайнерка, и Джеймс и Хедър, родени от предишен брак на Линда.

След 29 години брак, през 1998 г., Линда губи битката си с рака на гърдата. Със съкрушено сърце Пол се отдава на различни каузи - за опазване на околната среда, за правата на хора и животни. Маккартни прави опити за изява в класическата музика, рисуването, скулптурата.

Музикантът се запознава с Хедър Милс, бивша манеканка с отчасти ампутиран крак след инцидент. Двамата се женят през 2002 г. От брака си с нея, приключил с бурен развод през 2008 г., Пол Маккартни има дъщеря, Биатрис.

През октомври 2011 г. Маккартни се жени за американката Нанси Шевъл - наследница на богат предприемач. Според "Сънди таймс" състоянието на двойката възлиза на 865 милиона лири (над 1 милиард евро).

Сред многобройните отличия, които Пол Маккартни е получил по време на дългата си и успешна кариера, са 18 награди "Грами" и рицарско звание от кралица Елизабет Втора през 1997 г.

Другият жив член на "Бийтълс" - 81-годишният Ринго Стар, също продължава да се изявява на турнета.