След 3 години рокгрупата Soundprophet пуснаха нова песен

След 3-годишна пауза рокгрупата Soundprophet пуснаха нова песен - Antimatter. Така музикантите Пенко, Митко, Георги и Ники показват категорично, че се завръщат на сцената.

„Днешният свят ни предлага множество заместители на истинските неща. И ние сме сякаш засмукани от тяхната привлекателна сила като в някаква черна дупка. Нямаме време, нямаме пространство в сърцето си, в ума си за обикновените човешки радости, а сме ги заменили с модерните изкушения – телевизия, интернет, време с телефон в ръка, фалшиви новини и със суетната ни игра в мрежата,“ казва Пенко Скумов, автор на текста към парчето.

Емоционален е и видеоклипът към Аntimatter. Той е по идея и изпълнение на Антония Гласкова и София Зашева. Антония е графичен дизайнер и фотограф, а София - ретушор и асистент фотограф.

Soundprophet вече имат издадени два албума – More Than Any Spoken Words през 2013 и Revelation през 2017 г.