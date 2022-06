На 80 години Пол Маккартни разтърси публиката на Гластънбъри

Сър Пол Маккартни разтърси публиката на музикалния фестивал Гластънбъри във Великобритания с шоуто си като водеща звезда в събота вечер, съобщиха ДПА и Ройтерс.

В концерта му, който ще остане в историята, както писа ДПА, изненадващо се включиха Брус Спрингстийн и фронтмена на "Фу Файтърс" Дейв Грол.

Бившият бийтъл е най-възрастният хедлайнер на митичния фестивал. Само седмица по-рано Маккартни отпразнува 80-ия си рожден ден.

От "Пирамидата" - главната сцена на Гластънбъри, Маккартни изпълни свои песни, както и любими парчета на "Бийтълс" и на групата си "Уингс".

Почти три часа легендарният музикант и автор на песни забавляваше публиката с изпълнения на класиките като "Hey Jude", "Blackbird", "Live And Let Die", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "Get Back".

За "I Saw Her Standing There" и "Band On The Run" до него на сцената се качи Дейв Грол. След това сър Пол обяви, че има още една изненада, "от източното крайбрежие на САЩ"и тогава на сцената дойде Брус Спрингстийн, с когото изпълниха "Glory Days" и "I Wanna Be Your Man".

Един от най-великите автори на песни на двадесети век заедно с покойния Джон Ленън отдаде почит на "Бийтълс". Той изпълни "Something" на Джордж Харисън и виртуален дует с Джон Ленън на "I've Got a Feeling". Маккартни посвети изпълнението на "My Valentine" на съпругата си Нанси.

Грол и Спрингстийн се върнаха на сцената за финалния бис на "The End" от "Abbey Road".

"Благодаря, Дейв, благодаря, Брус, благодаря, Гласто", каза Маккартни, преди да се оттегли от сцената.

Фестивалът Гластънбъри приключва днес с концерт на Даяна Рос и Кендрик Ламар като хедлайнер на "Пирамидата".