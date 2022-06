Thievery Corporation с пет гост-вокалиста тази вечер в София

Thievery Corporation правят концерт тази вечер в Национален исторически музей. Този път емблематичният проект на Ерик Хилтън и Роб Гарза пристигна у нас с пет гост-вокалиста, представящи различни етноси и културни традиции.

България е втората дата от мащабното европейското турне на групата The Outernational Tour V.2, след Букурещ, Румъния. В настоящия си сет музикантите са подготвили някои изненади - неизпълнявани до момента на живо парчета. Ще бъдат изпълнени и най-големите им хитове Warning Shots, The Richest Man In Babylon, Lebanese Blonde, Until The Morning.