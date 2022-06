Конър Макгрегър е купил нова кръчма в Дъблин

Ирландският боец от UFC Конър Макгрегър публикува нов пост в социалните мрежи, в който потвърждава покупката на кръчма в Хоут, предградие на Дъблин.

Живата легенда на UFC позира пред кръчмата и смята да я разработи. Най-голямата ММА звезда споделя, че гледката от кръчмата в Хоут е такава, която ти спира дъха. По-рано този месец стана ясно, че Конър тихомълком е купил кръчмата от местен бизнесмен, предава “Фокус”.

The Waterside bar в Хоут се намира близо до яхтеното пристанище. Тази покупка е допълнение към двата пъба, които Макгрегър вече притежава: The Black Forge Inn в Крамлин и The Marble Arch в Drimnagh.

„Мястото ми е в Хоут! Планирам да сложа скъпоценен камък в това спиращо дъха пространство. С изглед към Ирландия и яхтеното пристанище. Хоут. Възхитен съм!", написа Макгрегър.