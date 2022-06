Камерън Диас се завръща на екрана след 8 години отсъствие

Камерън Диас, която се оттегли от Холивуд през 2018 г., ще участва заедно с Джейми Фокс в екшън комедията "Back in Action" на Netflix. Проектът събира отново Диас и Фокс, които са работили заедно по спортната драма от 1999 г. "Any Given Sunday" и римейка на "Ани" от 2014 г., който беше последната филмова роля на Диас преди "пенсионирането" ѝ.

Фокс пусна съобщение в Twitter, където сподели аудиозапис от телефонен разговор с Диас, която сякаш не може да намери думи, за да каже на света, че се завръща на екран.

"Не знам как да го направя, разбираш ли?", казва тя.