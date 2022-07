М... като Музика, Моцарт, Маккартни

Размишления и бележки по повод 80-ия рожден ден на Пол

Тези дни музикалният феномен на поп и рок музиката сър Пол Маккартни навърши 80 години. На страниците на “24 часа” споделих впечатленията си от два документални филма - за последните години от работата му с “Бийтълс” и създаването на някои от най-емблематичните му песни.

Тези редове са провокирани от хилядите отзиви и поздравления в социалните мрежи по повод неговия юбилей и съпътстващото го последно музикално турне в САЩ. Многомилионната аудитория по света чества своя идол. Такъв е той и за мен - откакто се помня, слушам, свиря и пея неговите песни!

Когато си мисля за музикалното наследство на най-големите, гениалните в музиката, в своята лична класация на предпочитанията, без да правя каквито и да е сравнения или аналогии, аз поставям двама начело: Моцарт и Маккартни. В краткия си живот - само 35 години,

Волфганг Амадеус ни завещава 626 произведения

(според хронологичния каталог на Кьохел), сред които 46 концерта, 27 от тях за пиано, 15 опери, сред които най-известни са “Вълшебната флейта”, “Сватбата на Фигаро”, “Дон Жуан”... Първата си творба Моцарт пише на 5 години! Някои изследователи на живота и творчеството на великия австрийски композитор правят мислени паралели с присъствието и влиянието му по европейските сцени на XVIII век с това на поп и рок музикантите от 60-те години на XX век. Бележита следа за гения Моцарт остави и филмът на режисьора Милош Форман “Амадеус”.

Какво щастие е, че светът празнува заедно с Пол неговата осемдесета годишнина! И то по време на неговото последно турне в САЩ Got Back, звучащо като изпълнено обещание за милионите фенове от четири поколения, че “ще се завърне”. А и в някаква мислена връзка със споменатата по-горе история около филма The Beatles-Get Back.

Благодарение на социалните медии проследихме отзивите за 16-те концерта от 28 април до 16 юни 2022 г. с финал на MetLife Stadium край Ню Йорк. Точно там на сцената се появиха и двамата велики от американската и световна сцена - Джон Бон Джоуви - с балони и традиционната Happy Birthday, изпята заедно с публиката - и Брус Спрингстийн - с автобиографичната си песен Glory Days и хита на “Бийтълс” от 60-те I Wanna Be Your Man. Докато ги слушах, си припомних (и ви препоръчвам да чуете) един специален албум с кавъри от 2014 г. - The Art of McCartney, съдържащ 42 песни, създадени с участието на Пол, от времето на “Бийтълс”, “Уингс” и по-късните му години, изпълнени и записани от други велики музиканти, сред които са Боб Дилън, Бари Гиб, Браян Уилсън, Били Джоуел, Уили Нелсън и много други.

По време на този последен засега музикален тур в сетлиста на Пол и забележителната му група са включени,

34 песни!!! с обща продължителност от два часа и половина,

през които осемдесетгодишният титан не слиза от сцената. В едно от интервютата на собствения си сайт той споделя откровено и “трудностите” при съставянето на подобен репертоар: при такава дълга и успешна кариера публиката иска да чуе свой любим хит. Но всеки автор, пък дори и най-известният, иска да изпълни и някоя от най-новите си творби, какъвто е случаят с песента Woman and Wives от последния солов албум McCartney III, включена в сетлиста. Една от винаги присъстващите пък песни в концертите на Пол - Back in the U.S.S.R., липсва. За сметка на това човекът, повлиял най-много за развитието на поп културата и световната музикална сцена, която рушеше стени и идеологически прегради, вееше украинския флаг по време на концертите. Първият бис неизменно бе посветен на най-близкия и важен в творчеството му човек - Джон Ленън. Песента I’ve Got a Feeling е изпълнена във виртуален дует с другата половинка от най-успешния авторски тандем на всички времена, а записът с вокалите на Джон е от покрива на Appel Corps, последното публично концертно появяване на “Бийтълс” заедно.

Спомени за години, рождени дни... Именно Джон, който си отиде само на 40, в свое интервю по времето на създаването на албума Sgt.Pepper’s разказва историята на песента When I’m Sixty Four: “Това е идея на Пол, когато е бил 14-15-годишен и си спомням от времето ни в ливърпулския клуб Cavern... а записът през 1966-а е в годината, когато баща му навърши 64!”.

Щастливи сме, че Пол празнува и пее на 80 с нас,

неговите почитатели! Лично за мен всяка една от песните с негово участие е спомен от някакво преживяване, мечта, житейска история, тя има “мирис, цвят и настроение”, което може да създава само и единствено истинската музика. Получил всичкото признание на света - два пъти приет в “Рокендрол залата на славата”, носител на 18 награди “Грами”, титулуван като най-успешния автор и изпълнител на песни в списания и книги на рекордите, идол, вдъхновител и приятел на най-големите в съвременната поп и рок музика - Маккартни празнува своя 80-и рожден ден.

И каква радост за феновете във Великобритания: дни след рождения си ден и завръщането у дома Пол ги почете с 36 песни на 25 юни 2022 г. при специалното си участие в легендарния фестивал на сценичните изкуства “Гластънбъри” с двама много специални гости от Съединените щати: Дейв Грол от Западното крайбрежие, създател и фронтмен на “Фу Файтърс”, който счита Маккартни за свой идол и първоучител в рока, и отново Босът - Брус Спрингстийн.

Happy Birthday, dear Paul, and Thank you for the Music!

*Авторът е радиожурналист, автор и изпълнител на песни.