Hills Of Rock в София откри сезона на фестивалите с Placebo, днес хедлайнери са Five Finger Death Punch

Hills of Rock в София ударно откри сезона на големите музикални фестивали след 2 г. застой заради COVID-19.

В събота феновете видяха меланхоничните рок легеди от Placebo, а тази вечер ще е много по-тежка, защото хедлайнери са американските метъл звезди от Five Finger Death Punch.

Паркът до Летище София се превърна в арена на много емоции, танци и случайни срещи с отдавна забравени приятели в събота вечер. Хиляди се потопиха в атмосферата на истинския европейски фестивал, докато на сцената излизаха един след друг, по график, и без закъснения Koza Mostra от Гърция, нидерландците Bazzookas, британските готик рок легенци The Systers Of Mercy, любимците на българската публика Dubioza Kolektiv от Босна и Херцоговина и британските легенди на алтернативния рок Placebo, които се заврърнаха в България като хедлайнер на Hills Of Rock - Sofia Edition".

Първите две банди събраха феновете си пред сцената още в жегата. Тълпата се сгъсти преди изпълнението на The Sisters Of Mercy, които са легенди още от 80-те. Мнозина бяха дошли специално заради второто гостуване у нас на британците, които изпълниха най-доброто от кариерата си. Запазената им марка от рок, психеделия и танцувални ритми зарази дори по-младите фенове.

Последва рязка смяна на настроенията с веселяците от Dubioza Kolektiv, които нямат равни в отношението към публиката. Между парчетата неуморният вокалист Алмир Хасанбегович говори на български език, пуска политически шеги, общува с публиката като с равни. Експлозията от рок, ска, пънк и реге, примесени с фолклорни мотиви напълни дори терасите и прозорците на близкия Терминал 2 на Летище София. За 80 минути Dubioza Kolektiv изпълниха 20 парчета от кариерата си, а накрая си направиха и задължителното селфи с тълпата пред сцената. Placebo на сцената

Хедлайнерите Placebo излязоха на сцената след съобщение, с което призовават феновете си да не снимат с мобилните си телефони. Причината - за да се насладят на шоуто пълноценно и да не пречат на групата и околните. Единици не се съобразиха.

Безупречният професионализъм на бандата пролича още с първите акорди. Placebo са на турне за промоцията на последния си албум Never Let me Go и повечето парчета на Hills Of Rock в София бяха точно от него. Placebo изпълниха сета си без излишни паузи и емоции, в духа на музиката и настроенията, които песните им носят. Лидерът, вокалист и китарист Брайън Молко сменяше инструментите си след всяко парче, а гласът и сценичното му поведение не са се променили от началото на кариерата на бандата през 1994 г. Особеният нрав на звездите от Острова направи впечатление дори на хората, които не са започнати в детайли с творчеството им. Те чакаха хитове като Pure Morning например, но Молко и останалите имаха други планове. А феновете, за които Placebo са религия ги разбраха много добре. Dubioza Kolektiv са любимци на българската публика.

Перфектният звук, благосклонното небе и чудесната организация на Fest Team направиха първия ден от Hills Of Rock истински празник за феновете. А тази вечер на сцената ще се качат българите от Odd Crew, Kultur Shock, младите звезди от Швеция Solence, американският метъл ураган Ill Nino и хедлайнерите Five Finger Death Punch, които са едни от лидерите на модерната рок сцена в света. За мащабите им говори фактът, че през февруари 2020 г., едно от последните големи метъл събития преди пандемията, те препълниха зала "Арена Армеец" в София. Тогава като специалени гости ги подгряваха великите Megadeth...