Лолитката ще ви следва, но непокорната ще ви открие нови хоризонти

“Укротяване на опърничевата” може и да е една от най-известните комедии и да има завършек, в който Катерина се кротва, но това съвсем не е гарантирано, ако си изберете момиче с характер. Както и че такава, която е свита и скромна, няма да се промени.

Разбира се, макар че в пиесата Бианка и Катерина са двете крайности, то в живота почти нищо не се среща в чиста форма. Питайте почитателите на марихуаната - те ще ви кажат, че има два вида - индика и сетива, но всъщност на пазара (дълбоко нелегален) се предлагат комбинации от двете - 70 на 30 е най-популярната. Е, за разлика от дилърите, които пробутват каквото им падне, вие може да си изберете типа жена. Не, не можете, тя ви избира, но поне решавате към коя да насочите предпочитанията си.

Темпераментът на жената може и да е фактор, но дамите са и продължават да бъдат най-величественото противоречие (извинявай, “Ювентус”, обичам те - б.а). Така че не пречи да е холеричка и същевременно свита и притеснителна. А точно тези жени са абсолютен магнит за повечето мъже. Изглеждат сякаш трябва да бъдат спасени, което винаги е привличало мъжете. Познавате ги, седят на бара с приятелки, които се заливат от смях, а те се усмихват невинно. Типът Лолитка. Може би най-известната жена от този тип в момента е Тейлър Суифт. А всички знаем какво ще се случи, ако имате късмета да свалите Мис Американа и имате неразумието и глупостта да се издъните.

Защото тя може и да е просто момиче с акустична китара, но е и най-голямата поп звезда в света. А как го постигна - с песните за провалените си връзки. Tака че може и да ви изглежда, че ще си живеете живота с подобно момиче. Да, тя ще ви следва, няма да ви се налага. Но когато реши, ще постигне всичко, което иска. И ще го направи така, че да си вярвате, че е било ваша идея.

Затова някои предпочитат дамите, които са отдадени на нещо, например фитнеса. Те обожават салона, наричат го “моята зала”. Всъщност не оформените ѝ бедра са това, което ви е привлякло. Харесва ви фактът, че е отдадена на нещо. А и си знаете, че след тренировка няма да е особено енергична за скандал, че пак сте си хвърлили калците след футбол на 2 метра от коша за пране. И без друго допреди малко съотборниците ви са ви критикували, че и шутовете ви са точно толкова неточни...

Съществува и т. нар. нърди девойка. На моменти прилича на срамежливата Лолитка, но двете са различни. Тя ще ви смаже на която и да е компютърна игра и няма да ви кара да ходите на барове. Дори ще ви пусне сам, защото има касъл сейдж (превземане на замък) точно в 2 часа през нощта. Но пък вие може да искате да има какво да прегръщате през нощта.

Има я и феминистката. Тя ще ви зареже в момента, в който посегнете да ѝ отворите вратата. Убедена е, а и всъщност е права, че може да прави всичко сама. Тя е силно индивидуална и независима. В един момент и тя, а и вие ще имате чувството, че само ѝ се пречкате.

Домакинята няма да ви противоречи за нищо. Тя ще мие чиниите и чашите от покер вечерта, която сте си спретнали с тези картотекирани олигофрени, които наричате приятели. Те ще ви завиждат за дамата и ще смятат, че сте ударили джакпота. А може и да сте - зависи изцяло от вашия собствен характер и предпочитания за жени.

Кариеристката ще виждате едва 1-2 пъти седмично. И то вероятно само за няколко часа. Тя е пристрастена към кариерата си. Не би я рискувала за нищо на света. Според вас нещо ѝ липсва. Сигурен сте, че може да запълните тази празнина. В началото даже ще ви харесва - имате време за себе си. Ще дойде обаче денят, в който най-вероятно ще осъзнаете, че това, което ѝ липсва, не сте вие. А може и да се окаже, че сте перфектни един за друг, ако и вие също сте пристрастен към работата си кариерист.

А може и да попаднете на непокорната, своеволна жена. Още докато пиша тези редове, вече се усмихвам. Не, няма да ви кажа за кое момиче си мисля. She knows. Но и вие си представихте конкретна дама. She's got the look, както пеят Roxette. Тя ще ви помъкне на парти в 3 през нощта. И ще си изкарате страхотно. Просто защото сте с нея.

Никога няма да реши да смекчи реакцията си или да преглътне нещо. Изглежда зашеметяващо, без да полага усилия. Има това излъчване, което ви кара да си глътнете граматиката на поне 4 езика. И всеки път, когато я видите, ще се влюбвате отново и отново.

Никога няма да изкарате два еднакви дни. И макар да е дива, тя ще подскача при всяка неочаквана сцена във филма. А когато запее с песента по уредбата, ще си лепнете онази тъпа усмивка, която казва, че вече ви е разказала играта.

Даа, тя ще ви влезе с бутоните напред. Не зная за вас, но аз отивам да си сложа корите. Защото няколко шева са твърде малка цена за тези хоризонти, които тази жена ще ви открива. А и знаете, няма по-голяма опасност от това да играеш несигурно.

You gotta risk it to get the biscuit!!!

