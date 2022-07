Концертът на Дейвид Гарет се мести от "Арена Армеец" на стадион "Юнак"

Концертът на цигуларя Дейвид Гарет сменя локацията си заради очакваните по-високи температури в края на август. Събитието ще се проведе на стадион „Юнак“ на 30 август, вместо в зала "Арена Армеец"

Локацията се измества поради очакваните по-високи температури, както и възможността за още по-подходяща атмосфера под открито небе, която Дейвид Гарет и екипът му искат да създадат за българската публика. На сцената виртуозният Дейвид Гарет ще изсвири музиката от последния си албум, oзаглавен „ALIVE – My Soundtrack”. Събитието е част от едноименното европейско турне на музиканта, което стартира по-рано тази година.

Турнето „ALIVE” ще продължи до октомври месец, а част от песните, които публиката ще чуе на 30 август на стадион „Юнак“, са емблематичните „Staying Allive”, „What a Wonderful World”, “Beauty and the Beast” и „Imagine”, рок хитовете „Enter Sandman” и „Paint it Black”, както и интерпретациите на класически творби като „Confutatis“ на Моцарт и “Dance of the Knights” на Прокофиев.