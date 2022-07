Остават по-малко от две седмици до първото издание на Solar Plovdiv

На 15 и 16 юли Гребната база в Пловдив ще се превърне в сцена за британския рапър Skepta и петкратния носител на титлата най-добър диджей в света Армин ван Бюрен.

На 15 юли за първи път на българска сцена ще излезе рапизпълнителят и музикален продуцент Skepta, познат с хитовете си Shutdown, No Security, All Eyes On Me и други, а на следващата вечер Армин ван Бюрен ще застане зад пулта. Последното гостуване на диджея у нас беше преди 6 години, когато с шоуто си Armin Only направи една незабравима вечер.