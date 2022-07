Над 30 хиляди билета вече са продадени за рок феста край Могилово

Над 30 хиляди билети вече са закупени за концертите в 4-те дни на рок фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley, който започва утре край чирпанското село Могилово. Организаторите припомнят, че билетите от изданията през 2020-2021 година, които бяха отложени заради пандемията от COVID-19, ще важат за времето 14-17 юли, без да е нужно да се презаверяват. Деца до 12 години влизат безплатно.

Фестивалът е едно от най-големите рок събития в Югоизточна Европа. Вече е монтирана най-голямата сцена в България - 36 метра, на която ще се изявят участниците. За изграждането й пристигнаха 31 тира, над 300 души екип и 10 специализирани превозни средства – кран, багери, мотокари и др. Осигурен бе и допълнителен ток от два мегавата.

На тази сцена след часове ще се качат, за да пеят и свирят Judas Priest, Whitesnake, Within Temptation, Running Wild, Ugly kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the black, Shakra, The Broken Ravens и други.

Организаторите припомнят, че да улеснение на зрителите е осигурен буферен паркинг на мястото на петъчния пазар в Чирпан, от там феновете на музиката ще могат да се придвижат до Могилово с обществен транспорт. В Стара Загора също е осигурен паркинг - до градския стадион, и транспорт за придвижване до рок сцената.

За публиката на рока и виното Midalidare Rock In The Wine Valley предлага и богата програма от винени класове – повечето придружени от дегустация.