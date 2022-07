Това е част от поредното голямо рок събитие

Rock LIVE STUDIO се разполага редом до най-голямата сцена в България на Midalidare Rock In The Wine Valley

Елена Розберг, Георги Згуров- Гурко и Теодор Койчинов, гост-водещ, ще бъдат там и ще излъчват на живо в ефира на Z-Rock за всички феновете на рок музиката, всеки фестивален ден между 12 и 17 ч.

През 4-те дни от Midalidare 2022, между 14-ти и 17 юли, на сцената в Долината на виното ще забият групи катоJudas Priest,Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др. Вече е изградена и най-голямата налична сцена в България, с впечатляващите 36 метра и цели три екрана.

Ден преди старта на феста станаха ясни и някои любопитни акценти от бекстейджа на фестивала. Освен много безалкохолни и вода на разположение през цялото време, някои от музикантите проявиха и личните си предпочитания.Running Wild очакват да има няколко вида ром в сериозни количества. Легендите от Judas Priest искат много и разнообразно българско вино, което ще бъде предоставено от Midalidare. Sharon del Adel от Within Temptation е поискала голямо парче джинджифил и мед, а освен това е пожелала винен тур в Долината на виното.

Диетичен Тоник беше доставен специално за Alestorm от Англия. Интересно изискване имат и от Ugly Kid Joe, които очакват в бекстейджа да има пет чифта бели или черни чорапи.

Слушайте Z-Rock, защото ви обещаваме много изненади в ефир и интервюта с някои от музикантите от фестивала. Елена, Гурко и Тео ще бъдат вашите очи и уши там, на терен, за да предадат на всички верни фенове истинската емоция от Midalidare Rock In The Wine Valley.

Не е нужно да си в с. Могилово, за да станеш част от голямото рок събитие.

Следете новините около групите и фестивалната програма на MIDALIDARE 2022:

Web: http://zrockradio.bg/

FB: https://www.facebook.com/ZRockBulgaria/

Instagram: https://www.instagram.com/zrockbulgaria/