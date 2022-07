Клои Кардашиян очаква дете от бившия си Тристан Томпсън

Клои Кардашиян и бившият ѝ приятел Тристан Томпсън очакват второто си дете. Според информация на Daily Mirror детето е заченато, преди двойката да се раздели през декември и ще се появи на бял свят чрез сурогатна майка.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) Клои и Тристан вече имат едно дете - четиригодишната Тру. Двамата имат сложна връзка през последните шест години, често се събират и разделят. Последният разрив в отношенията им настъпи през декември, когато излезе информацията, че Тристан очаква дете от друга жена.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

"Бебето беше заченато през ноември, преди Клои да разбере за изневярата на Тристан", потвърди представител на Кардашиян.

Клои и Тристан не са заедно в момента и поддържат отношения, единствено когато става дума за отглеждането на дъщеря им Тру.

Превод: Мария Нишанджиева