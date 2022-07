София ни кани на фестивали, концерти и кино през лятото

Горещият юли в София е наситен от поредица културни събития, част от календара на Столична община. Ето на какво ни канят:

Фестивал и академия "Алегра" е модерен международен форум, фокусиран върху професионалното израстване на млади музиканти, отглеждането и възпитаването на млада публика и предоставянето на културен продукт с висока художествена стойност, обусловен от класата и реномето на поканените артисти.

Академията ще предложи 10 майсторски класа по цигулка, виола, виолончело и оркестрово дирижиране, водени от световно признати имена като проф. Борис Гарлицки, проф. Себастиан Хаман, проф. Сергей Малов и Григори Асс, проф. Вилфрид Щреле, проф. Нимрод Гуез, проф. Ласло Феньо, Кирил Злотников, проф. Йоханес Шлефли и проф. Никола̀ Паске.

Организатор е фондация „Алегра“. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Култура“.

Между 15 и 22 юли в зала „България“ почитателите на класическата музика ще имат възможност да преживеят истински празник с музиканти от актуалния артистичен елит.

На откриващия концерт на 15 юли многоликият инструменталист Сергей Малов ще изпълни заедно с Фестивален оркестър "Алегра" един от най-откровено романтичните и страстни концерти за цигулка - Концерт №3 на Камий Сен-Санс. В програмата са още увертюра към приказната опера „Оберон“ от К. М. фон Вебер и пъстрата сюита „Пулчинела“ на Перголези/Стравински. Диригент е Никола Паске.

Рециталът на родения в Лайпциг виолончелист Боби Костадинов и пианистката Виктория Василенко, плануван за 18 юли в камерна зала България, е с популярна и стилна програма, включваща произведения от Франц Шуберт, Лудвиг ван Бетовен, Николо Паганини, Жером Дюкро, Григораш Динику/ Яша Хайфец.

За ценителите на камерната музика на 19 юли на сцената на зала "България" Сергей Малов и Грегори Асс (цигулка), Нимрод Гуез (виола), Ласло Феньо (виолончело) и Петър Найденов (контрабас) ще изпълнят Струнен квартет №1 на Бедржих Сметана и Струнен квинтет №2 на Антонин Дворжак – фокус Чехия. Концертмайстори и оркестрови водачи от световна класа обединяват сили и вдъхновение в името на съвместното музициране.

В рамките на тазгодишното издание ще бъде представено новото достижение на фестивала - Международният младежки оркестър The New Generation. След премиерата миналата година под ръководството на концертмайстора на Виенска филхармония Райнер Хонек, на 20 юли оркестърът ще музицира под менторството на Грегори Асс, концертмайстор на Люцернския фестивален оркестър, лично поканен от Клаудио Абадо на този му пост. Заедно с брилянтния солист Людмил Ангелов музикантите ще предложат на публиката Концерт за пиано No21, C Dur от Волфганг Амадеус Моцарт, както и Серенада за струнен оркестър от Пьотр Илич Чайковски – две известни и обичани пиеси. Този концерт олицетворява духа на "Алегра", чрез който талантите на бъдещето получават уникалната възможност да музицират с някои от най-големите артисти днес.

Това ще може да съпреживее публиката и на 21 юли, когато сцената ще срещне изключителния цигулар проф. Борис Гарлицки, победител на престижния конкурс Premio Paganini, Шаоминг Уанг – концертмайстор на Цюрихската Опера, доайенът на виоловата група на Берлинска филхармония Вилфрид Щреле, проф. Нимрод Гуез – Chamber Orchestra of Europe, челиста на Квартет „Йерусалим“ Кирил Злотников и вече добре познатия на публиката Атанас Кръстев с младите и многообещаващи звезди Лора Маркова и Полин ван дер Рест в изпълнението на два шедьовъра на ранния романтизъм – Струнен октет от Феликс Менделсон – Бартолди и Струнен квинтет C Dur от Франц Шуберт.

На 22 юли Фестивален оркестър "Алегра" заедно с покоряващо виртуозния унгарец Ласло Феньо ще представят Вариации по тема „Рококо“, Op.33 на П. И. Чайковски под прецизната палка на Йоханес Шлефли. В програмата е още Увертюрата към операта „Силата на съдбата“ на Джузепе Верди и балетна сюита „Жар-птица“ на Игор Стравински.

С „Царицата на чардаша“ и „Цигулар на покрива“ приключва второто издание на Софийския фестивал на музикалния театър

На 16 юли от 20.00 часа Софийският фестивал на музикалния театър публиката ще може да се наслади на „Царицата на чардаша”. На сцената в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ ще видим класическата и в същото време модерна трактовка на Музикалния театър на оперетата на Калман, която ни пренася в бляскавата атмосфера на Австро-Унгарската империя. Почитателите на оперетата ще се насладят на богатата оркестрация в музиката на Калман, увличащото и изпълнено с комични обрати либрето, динамичната хореография и красивите костюми и сценография.

С концертно изпълнение на мюзикъла „Цигулар на покрива“ на 17 юли от 20.00 часа в парка на Военната академия артистите на Музикалния театър закриват второто издание на фестивала. Спектакълът на режисьора Небойша Брадич (Сърбия), един от специалните гости на фестивала, се превърна в събитие за родната театрално-музикална сцена. „Цигулар на покрива” е красива притча за дома, любовта и семейството, разказ за едно общество, което дори в нещастието запазва своите устои и намира смисъл да прославя и да се радва.

"Споделете музиката" представя концерт "На юг" на "Кварто Квартет"

На 17 юли от 18.30 ч. в атриума на "Квадрат 500" един от най-атрактивните камерни състави на Софийската филхармония – "Кварто Квартет", ще представи програма, вдъхновена от страстните ритми на Испания и Аржентина.

Концертът „На юг“ включва „Танго балет“ от Астор Пиацола, „Молитвата на Тореадора“ опус 24 от Хоакин Турина и Grand Quartetto от Николо Паганини.

Концертът е част от летния сезон „Споделете музиката“ на Софийската филхармония

„Лятно кино София '2022“ в парк "Студентски" и в "Северен парк"

Платформата за късометражно кино "Кинематограф" продължава с летните прожекции в София. Всяка седмица белият екран е разпънат под звездите в междублокови пространства, градинки, паркове и дворове из столицата.

На 15 и 16 юли прожекциите са в парк "Студентски".

На 17 юли прожекцията е в "Северен парк".

Всички проекти се реализират с подкрепата на Столична община.