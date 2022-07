Три поколения пяха с Iron Maiden на великото шоу в "Арена Армеец"

Девиците са любимата банда на българите и концертът в сряда го доказа - не са много групите, на които бащи ходят със синовете и дъщерите си, че и дядовци в внуците

Iron Maiden са любимата група на българите и поредното им гостуване в сряда доказа това. Британските хеви метъл легенди препълниха зала "Арена Армеец" в София с мегашоуто Legacy Of The Beast 2022. Това е петото им гостуване у нас.

"Най-добрият концерт на Maiden в България досега", чуваха се оценки на феновете след шоуто. Истината е, че на всеки концерт бандата дава най-доброто от себе си и дългата си дискография, която започва от 1980 г. и продължава до днес. Средната възраст на шестимата е 66 г., но това по нищо не личи, когато са на сцената. Китаристите Дейв Мъри и Ейдриан Смит

Още в късния следобед верните фенове на Iron Maiden окупираха залата. Концертът подгряха германците Lord Of The Lost, които откриват за "девиците" в Европа. Готик метълите имат верни почитатели, а в сряда спечелиха и нови. По време на изпълнението на lord Of The Lost хиляди с фланелки, знамена и всякакви други атрибути на Maiden още влизаха в залата. Въпреки огромните тълпи, организаторите от Fest Team се погрижиха всичко да бъде наред. Подгряващите Lord Of The Lost

Точно по график сцената притъмня в очакване на легендите и скоро избухва величествено с уникални звук, светлина и декори. Без да си придават важности и с огромно уважение към публиката, на сцената излязоха барабанистът Нико Макбрейн, китаристите Дейв Мъри, Ейдриън Смит, Яник Гиърс, лидерът Стив Харис на баса и фронтменът Брус Дикинсън. Въпреки, че повечето от хората в "Арена Армеец" са ги посрещали много пъти, но въпреки това залата избухна в аплодисменти. А музикантите се отплатиха подобаващо. Залата беше разпродадена до последното място.

Започната с три парчета от актуалния си студиен албум - епичният Senjutsu, който излезе през септември м.г. и е 16-и в кариерата им. В самурайската стилистиката на творбата декорите бяха японски, както и прическата на Брус Дикинсън. Музикантът авиатор навърши ще навърши 64 г. след 3 седмици, но това не му попречи да обикаля сцената близо 2 часа, да скача, да се катери и да влиза в различни роли според темата на парчета.

А след това дойде времето на тези, които си искат старите песни. Брус Дикинсън и компания върнаха феновете 22 години назад с Blood Brothers. Преди това вокалистът държа кратка реч пред публиката за раздялата с феновете по време на пандемията. "Но всичко това приключи и вече сме заедно", каза той и множеството запя заедно с него. Публиката от първите редове



Последва разходка из албумите от 80-те и 90-те години. На сцената се появяваше емблемата на групата - чудовището Еди, което беше застреляно с дръжката на българското знаме, развяно от Брус Дикинсън на второто ниво на сцената.

Fear Of The Dark донесе кулминацията на иначе свръхемоционалното двучасово шоу. Парчето от едноименния албум, който се появи през 1992 г. е безспорният фаворит на българската публика и това има обяснение. Тогава за първи хората можеха да си купят легално албум на бандата. Още с първите акорди залата избухна и три поколения в нея пяха с бандата, докато Брус Дикинсът с маска на птица и фенер обикаляше сцената от край до край. Не са много бандите, на които бащи ходят със синовете и дъщерите си, че и дядовци в внуците. Самолетът е един от декорите в шоуто.

След час и нещо бандата започна да хръвля перца в публиката, благоради и се прибра зад сцената. Никой обаче не помръдна от мястото си, защото Maiden никога не са правили толкова "кратко" шоу за стандартите им. След бурни аплодисменти и скандирания на името на легендзите, грохото бхвана "Арена Армеец". Светлините и екраните оживяха и шоуто продължи с емблематичните песни от 80-те. Последва ново "Довиждане и благодарим". Някои от феновете се излъгаха да тръгнат към изходите, но старите кучета още не бяха видели огромния самолет, който се спуска над сцената по време на изпълнението на Aces High. Стив Харис

Бандата отново излезе на сцената, за да довърши уникалното си шоу. Iron Maiden дадоха най-доброто от себе си. Както винаги са го правили. А феновете вече гледат към Hills Of Rock в Пловдив, където от 21 до 23 юли на три сцени ще свирят над 50 групи. Големият хедлайнер са Slipknot, които идват за първи път в България. Очаква се във фестивалното градче да има още повече хора, след успеха на Hills Of Rock в София преди 10 дни, когато свириха Placebo, Five Finger Death Punch и още десет групи.