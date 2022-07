Oще забавления и шанс за допълнителни печалби до края на юли

WINBET има удоволствието да предложи на клиентите на своето онлайн казино още по-приятни петъчни изживявания и възможности за допълнителни печалби с нов турнира Friday Funday с игрите на производителя Playson.

Всеки петък до 30 юли 2022 г., клиентите на сайта winbet.bg, които изберат да се забавляват със слот-игрите Book of Gold: Multichance, Burning Wins: Classic 5 lines, Buffalo Power:Hold and Win; Hot Coins: Hold and Win, Legend of Cleopatra Megaways, Solar Queen, Sevens & Fruitsи Wolf Power: Hold and Win могат да се състезават и за страхотните награди в турнира.

За всеки 2 лв. в поставени залози на тези игри, играчите ще печелят по 100 точки, валидни за разпределението на наградите в турнира Friday Funday, а конкретните суми на наградите и текущото класиране на участниците са вградени в самите игри, така че да бъде лесно достъпно за всички играчи.

За да бъде турнирът още по-интересен, няма фиксирана стойност за минимален залог за участие. Наградите на отличените участници в турнира ще бъдат добавени към игралния баланс на играчите след приключването на състезанието.

Пълните правила на турнира Friday Funday са публикувани на winbet.bg.