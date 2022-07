Най-хубавите приказки за лека нощ

“Защо маймуните живеят по дърветата” е втора книга с приказки от популярния детски автор Джон Таунсенд. Книгата излиза с логото на Книгоиздателска къща “Труд” и е пълноцветна, с прекрасните рисунки на Мартина Пелузо.

Истории за различни обитатели на дивата природа са се предавали от поколение на поколение често край лагерни огньове посред нощ. Тези народни творения са втъкани в паметта на различни култури от цял свят. Независимо дали произхождат от Африка, Америка, Азия или Австралия, корените на историите в тази книжка са далече назад във времето, но в книгата са разказани с щипка съвременен привкус и обрати и са подходящо четиво за лека нощ.

Казват, че историите са това, което ни прави човешки същества. Съчинявани най-често от хора, живеещи в непосредствена близост с природата, народните приказки били простички разкази, предавани от уста на уста. Така след стотици години, през които всеки разказвач добавял по нещичко от себе си, приказките често се променяли заедно с новите пътешествия на разказвачите. И все пак, независимо дали става

дума за легенди, басни, анекдоти, фантасмагории

или вълшебни приключения, народните предания, разказващи за животни от всички видове – повечето обитатели на дивата природа, са безброй.

Вдъхновена от традиционни народни приказки от цял свят, тази очарователна книжка е сбор от осем вълшебни зашеметяващи истории за това как различни обитатели на джунглата, австралийската пустош и Северния полюс са се превърнали в животните, които днес познаваме. Историите са плетеница от смях, напрежение, малко страх и прекрасни цветни илюстрации, които несъмнено ще ви очароват.

За автора:

Джон Таунсенд преподава от 25 години и от януари 2003 г. е професионален писател. Той е написал повече от шестдесет книги за деца и юноши по толкова широкообхватни теми като чудовища, градски легенди, паяци, компютърни престъпления и шпиони. Той също е написал и трилърите за възрастни The Hand и The Omen and the Ghost. Живее в Англия.

ЗАЩО МАЙМУНИТЕ ЖИВЕЯТ ПО ДЪРВЕТАТА

Стр. 96

Корица мека, цветна

Цена 22 лв.