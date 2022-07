Над 30 хил. зрители на второто издание на Midalidare Rock In The Wine Valley

Над 30 000 човека посетиха Midalidare Rock In The Wine Valleyи в рамките на четири дни. Над 23 часа рок събра феновете на твърдата музика, които гледаха и слушаха на живо банди като Judas Priest, Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др.

Различните групи имаха и различни преживявания в рамките на фестивала. Едно от изискванията на екипа на Avantasia беше да имат възможност да посетят фитнес зала. За Within Temptation беше организиран специален тур във винарната за пенливо вино. Alestorm и The Dead Daisies бяха от групите, които свободно се разхождаха из фестивала, с което изненадаха феновете, които не вярваха на личната си среща с тях, но най-близък контакт с всички имаше William Crane, вокалът на Ugly Kid Joe, изгледа целия концерт на Judas Priest сред феновете. „Това е най-великата банда и най-великият глас“, сподели той, пеейки с пълен глас парчетата на Judas.