Hellion Stone с ново видео преди Hills of Rock в Пловдив

Броени дни преди да се качат на сцената на Hills of Rock в Пловдив Hellion Stone пуснаха видео към парчето She Tells Me To Be Good. Четвъртият сингъл от Scapegoat – последния албум на българската алтернативна груув метъл банда, излезе днес. А на рокфеста ще бъдат на сцена Music Jam на 23 юли.

Стилният клип на She Tells Me To Be Good, с момчетата от Hellion Stone в главната роля и в пълно бойно рок снаряжение, е първото „игрално“ видео за групата от Vinkelus (2018) насам и носи носталгията на класически американски рокендрол с тежки рифове и помитаща енергия.