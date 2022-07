Видео, на което козичка плаче с "човешки глас" при раздялата със собственика си, се превърна в истински хит в социалните мрежи. На кадрите се вижда как собственикът на животното го прегръща и самият той рони горчиви сълзи, предаде Нова.

This is the video of the crying goat that has gone viral



The goat is crying like a human



But ultimately it was sold by its owner & must have been sacrificed on [email protected] E!d😢



Such videos motivate us to become vegetarians; these animals are like our familypic.twitter.com/V62mxlucjM — PallaviCT (@pallavict) July 19, 2022

21-секундното видео беше гледано над 25 000 пъти само за час. Човекът, който го е публикувал в мрежата, не разкрива къде са били заснети кадрите. Той обаче уточнява, че животното е трябвало да бъде продадено, защото семейството имало спешна нужда от пари.