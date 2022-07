300 000 прилепа живеят под мост в Тексас (Снимки)

Всяка вечер, в сърцето на Хюстън, колония от прилепи, живеещи под мост, осигурява на жителите и гостите на града истинско нощно шоу. На мястото живеят приблизително 300 000 екземпляра, каза за Ройтерс биологът Даяна Фос.

*the bats that live under the south congress bridge in austin, texas and fly out every sunset pic.twitter.com/lyLOurMmYR — vampire cowboy (@metaleaterz) February 2, 2021

По залез слънце прилепите се събуждат и тръгват на разходка из града в търсене на насекоми за хапване, предаде Нова.

„Те ядат предимно молци, но и други видове. Тази колония може да изяде три тона насекоми на нощ”, казва Фос.

Прилепите са забелязани за първи път на моста в началото на 90-те години на миналия век. В момента тя се състои предимно от женски прилепи и техните малки. До края на август всички мъници би трябвало да се научат да летят. А онези, които паднат на земята, веднага биват грабвани от чапли, ястреби и соколи.

Според Фос до момента няма сигнали за хора, ухапани от прилеп в района.