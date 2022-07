Чакат метълите от "Sabaton" във Военния университет в Търново

Световноизвестната хеви метъл група "Sabaton" ще гостува в Националния военен университет „Васил Левски“ на 24 юли. Музикантите от шведската банда ще бъдат посрещнати лично от началника бригаден генерал Иван Маламов. По негова покана е необичайната визита. Чакат ги и курсанти, запалени по парчетата на "Sabaton", които са изцяло на военна тематика. С бъдещите офицери скандинавците ще се срещнат на ритуалния плац на университета в неделния предиобед.

"Sabaton" завладяха почитателите на твърдия саунд у нас с песента им за Дойранската епопея. Тя е включено в последния албум "The War to End All Wars" и възпява българският военен подвиг при Дойран през 1917 г..

Ген. Маламов е фен на групата и стратегически уловил момента, "когато звездите са се подредили брагоприятно", шегуват се негови подчинени. Скандинавските пауър метъл герои са хедлайнери на фестивала HILLS OF ROCK в Пловдив на 23 юли. На 25 юли имат участие в Букурещ, така са успели да включат в програмата си визитата при бъдещите български офицери в Търново.

Шефът на Военния университет възнамерява да предложи на групата, посветила творчеството си на военната история, да напишат песен и за Шипченската епопея, научи "24 часа" от свои източници.