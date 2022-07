Нашествие на медузи по бреговете на Израел

Гигантско нашествие на медузи има по бреговете на Израел

Погледнати от високо морските създания изглеждат като огромни бели точки във водата.

Кадрите са на израелската агенция за защита на природните паркове, предаде Би Ти Ви.

Gm all of you 😘



We are having waves of #jellyfish in #Israel, thought I should take a shot 😀 What do you think? Share some of your Animals/Sunrise 📸 pic.twitter.com/xJThhzNZDY — KinglowFii - 📸 Emotional Acrobat 📸 (@KingLowFii) July 11, 2022

"Добро утро на всички! В Израел си имаме вълни от медузи. Реших да ви покажа снимка", пише потребител в Туитър.

Еколозите коментират, че хиперпопулацията е мигрирала от Индийския океан и се дължи на климатичните промени и замърсяването на природата заради човешката дейност.