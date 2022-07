Съберете се с бившата, ако се търсите и през раздялата, а не от страх да не останете сами

"Ризата на пода" е новата рубрика на "24 часа" за секс. Вдъхновена от популярната мъжка реплика за свалка "Ризата ми изглежда най-добре на пода в спалнята ти", в нея се поглежда към мъжката гледна точка. Тя ще излиза всяка събота с автор Димитър Мартинов.

Всеки човек се е питал след раздяла дали не е сгрешил и трябва ли да се събере с бившата си приятелка. Особено често този въпрос изниква, ако той е зарязаният.

Има няколко ориентира, по които човек може да направи правилния избор - дали да се събере с момичето, или да продължи. Добре е да се съберете отново, ако между вас има нещо повече от любов. Първото нещо, което трябва да имате предвид, е дали този човек ви предлага това, което искате от живота. Не става дума за материални неща, а по-скоро за вашето психическо и емоционално благополучие. Един типичен пример за това е, когато връзката е приключила, защото един от партньорите се е преместил, а другият не е искал връзка от разстояние. Ако се върнете на същото място и осъзнаете, че вашият партньор продължава да ви предлага сигурност, обич, забавление, лоялност и приятелство, тогава може би ще откриете, че наистина се обичате.

Такъв е случаят на Кристина и Стоян. “Разделихме се, когато започна пандемията”, разказва тя. И обяснява, че 4 месеца не били заедно. През цялото време обаче общували. Видели се по инициатива на Стоян и още на тази среща се събрали. Оттогава до днес са заедно.

Тони и Ива пък се разделили по нейна инициатива след почти 3-годишна връзка. “Изчерпахме се като двойка”, казва Тони. И обяснява, че не се е опитвал да се събира с Ива. С времето обаче отново станали близки и днес са най-добри приятели. Той познава гаджето ѝ, а момчето знае за миналото им.

Преди да се съберете отново с бившата си или да продължите напред, трябва да решите дали действията ѝ наистина съвпадат с това, което казва. Всеки знае колко красиви могат да бъдат думите, но това не означава, че са искрени.

Ако връзката ви е приключила, защото вашата бивша приятелка е много ревнива и сега казва, че се е научила да контролира поведението си, може да искате да се съберете отново. Преди да се съгласите да продължите обаче, оценете добре нейното поведение. Вижте дали ви търси, за да види как сте, или вмъква и въпрос с кого сте. Даването на втори шанс означава, че и двете страни ще работят с любов и отговорност за постигането на добруване в отношенията. Комуникацията ви трябва да бъде искрена.

Някои хора се стараят много, за да поддържат връзката си, докато се уморят и решат да я прекратят. Точно тогава другият партньор осъзнава какво е загубил и се опитва да възстанови връзката.

Проблемите идват, когато партньорът, който от дълго време е поддържал връзката, вече не желае да прави това. Ако приемете тази възможност, но се надявате, че този път е ред на другия партньор да положи повече усилия за подобряване на нещата, ситуацията може само да се влоши.

Можете да се съберете отново с бившия партньор и нещата да се получат само ако и двамата полагате усилия за това.

За мнозина е проблем как точно да стане събирането - как да спечелят бившата. “Песента How you get the girl описва как да си я върнете”, казва Тейлър Суифт. И предупреждава: “Или ще спечелите момичето отново, ако следвате стъпките, или ще получите ограничителна заповед”, смее се най-голямата поп звезда. А блонди ги разбира нещата, защото се е събирала с бивш, както става ясно от страхотната ѝ песен We are never ever getting back together.

Важно е да се отбележи, че това, че сте правили секс с бившата или дори продължавате, по никакъв начин не значи нито че сте се събрали, нито че ще стане. Почти 44% от хората са правили секс с бившия си, се казва в проучване на фирма за секс играчки. Едва 10% от тях обаче са се събрали.

Ако не сте готови да простите на бившата си нещо, без значение дали е изневяра, или друго, то не се събирайте. Няма смисъл да сте заедно отново, ако при всеки повод ще ѝ напомняте за нейно прегрешение. Така рано или късно отново ще скъсате, а със събирането си само протаквате този момент напред във времето. Същото важи ако и половинката ви прави нещо подобно.

Страх ви е, че ще останете сами, затова сте готови да се съберете с бившата? Това отново е дълбоко грешна стратегия, която няма да доведе до нищо добро. Същото важи и ако просто сте свикнали с нея, тя с вас и си познавате недостатъците. Това не е бизнес партньорство, че подобни неща да са основното, което ви крепи.

Ако сте решили да се съберете, но да се оглеждате за нещо по-добро, със сигурност правите грешка и губите както нейното, така и вашето време.

Много двойки пък се събират или остават заедно заради децата. Дали за тях е по-добре да имат двама нещастни родители, които са заедно, не е много ясно и според мнозина е абсолютно грешно решение.

А кога е време да повдигнете темата за децата и готови ли сте като двойка за тях, четете в следващото издание на “Ризата на пода”