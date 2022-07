На 40°C легендите от "Сабатон" гледат бойни хватки във Военния университет (Снимки)

Бриг. ген. Иван Маламов качи скандинавците на върха на щаба, за да им предложи песен за Шипка

Горещо преживяване имаха легендарните шведи от метъл бандата "Сабатон" във Велико Търново. На 40 градуса на плаца на Военния университет скандинавските мечки, наблюдаваха зрелищна демонстрация на курсантите с ръкопашен бой, стрелба и трошене на запалени плочи. Специалната хореография на отряда, впечатлил цяла България в "България търси талант", бе под звуците на песента на "Сабатон" за Дойранската епопея - „The Valley of Death". Зрелищната демонстрация на бойни умения и сила

Музикантите бяха посрещнати с хляб и сол и изпълнения на гайда пред ректората. Домакин им бе началникът бригаден генерал Иван Маламов. Той е луд фен на групата и инициативата за необичайната визита на Йоаким Броден и компания е негова. Генералът разказа колко е бил впечатлен, когато чул по радиото представянето на албума им "The War to End All Wars", посветен на Първата световна война. "Казах на моите подчинени, че имам мечта и тя е да поканя тази група да бъде гост в университета. Посрещнаха скандинавците с хляб и сол Затова има много причини, но основната е, че вашето творчество в много голяма степен ни помага, за да възпитаваме нашите курсанти. Вие възхвалявате битките, честността, достойнството. Това е огромна възможност за нас да покажем на нашите обучаеми какво е те да бъдат отговорни, възпитани в духа на честността и достойнството.Вие сте моят пример как чрез музиката можем да възпитаваме нашите курсанти. Другата причина е да ви благодаря, че възпяхте една от българските битки. Там вие пеете за нашия ген.Вазов, който е възпитаник на този университет създаден още през 1878 г.", обърна се към скандинавците ген. Маламов. Музикантите получиха почетния знак на НВУ

От най-високата точка в старата столица- покрива на щаба на Военното училище, ген.Маламов показа невероятната панорама към града и паметника на Шипка в далечината, с предложение "Сабатон" да направят песен и за Шипченската епопея.

"Не можем да дадем обещание, но когато имаме правилната музика да възпеем тази велика битка, ще направим тази песен", каза вокалът Йоаким Броден. Популярността им според него се дължи именно на факта, че пеят за реални събития, "което кара хората да ги чувстват по-близко, а не за измислени герои". Показаха на "Сабатон" университетския храм и криптата

Скандинавските звезди получиха почетния знак на НВУ и бяха въведени в криптата на храма на Военния университет. На ритуалния плац ги очакваха курсантите, запалени по парчетата на "Sabaton". Всеки в строя бе със снимка за автограф. Преди това обаче групарите аплодираха шоуто на бойците - финалисти от "България търси талант" и дори го снимакаха с телефоните си.

От Велико Търново специалният автобус на "Сабатон", които забиха в Пловдив в събота, продължи към Букурещ , където групата има участие на 25 юли.