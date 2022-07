За първи път на живо в Пловдив „Сабатон“ изсвириха песента си за Дойранската епопея (Обзор)

Английската банда „Дистрикт 13“ с българин на барабаните откри голямата сцена на Hills of Rock в последния ден от фестивала

Hills of Rock в Пловдив приключи. Дори изгарящата жега не спря десетки хиляди фенове да дойдат на Гребната база в града, за да видят любимите си групи.

В последния трети ден на твърде напечената все още от слънцето сцена „Мюзик Джам“ се събра много публика за „Хелион стоун“, а малко след 20 часа на сцената „На тъмно“ „Дет менс хат“ зарадваха зрителите със страхотен сет. Още осем банди свириха на двете сцени на фестивала до късно вечерта.

Голямата сцена на Hills of Rocк в събота откри лондонската банда „Дистрикт 13“. Това е второто идване у нас на Джон – вокал и китара, Тициано – бас, и българина Асен на барабаните. Английската група изсвири и три песни от предстоящия им нов албум - Step Into The Fire, Apologetic Trickster, Emotive Addiction, и завърши сета си с любимата на феновете Soma.

Гримираните шведи „Мистър Мизъри“ направиха много добро участие с приятния си, мелодичен метъл и с бандата „Дагоба“ след тях подгряха публиката за дългоочакваните хедлайнери.

В 20 часа повече от половината терен е пълен, публиката е много повече и по-активна от втория ден на фестивала. Това е очаквано, тъй като хиляди фенове са дошли, за да видят отново пауър метъл любимците си „Сабатон“, както и Дейв Ломбардо на барабаните на „Тестамент“. Само половин час по-късно почти няма къде да се стъпи на терена. При появата на американските траш музиканти публиката започна да се държи като такава, каквато по-късно я нарече вокалът на „Сабатон“ – „най-страхотната, която сме виждали“. Малко преди 23 часа хедлайнерите от Швеция започнаха шоуто си с пироефекти. Ако изобщо имаше неекзалтиран човек на терена, това се промени в момента, в който музикантите изсвириха за първи път на живо пред публика песен, специално създадена за българските фенове на „Сабатон“ - The Valley of Death (“Долината на смъртта“). Тя разказва за българския военен подвиг в Дойранската епопея през 1917 г.

Шведите развълнуваха феновете си и като пуснаха на видеостената запис от първото им идване в България през 2009 г. „Още тогава спечелихте сърцата ни завинаги“, каза вокалът Йоаким Бруден. На песента Christmas Truce теренът на Гребния канал в Пловдив беше осветен от фенерите на мобилните телефони на десетки хиляди фенове, а краят на шоуто на „Сабатон“ беше отбелязан с шумна заря.

След три дни, в които 50 чуждестранни и български групи свириха на сцените на Hills of Rock 2022 в Пловдив, равносметката е, че събитието беше организирано изключително добре, че българската публика има фестивална култура не само по отношение на забавлението, но и по това да пази чист терена, на който се забавлява. Билетите за следващото издание на Hills of Rock в Пловдив са вече в продажба.