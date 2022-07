Истина или лъжа: Българите не сме дебили със средно айкю 3 % над болестната норма

Българите не сме със среден коефициент на интелигентност 83, само с 3 единици на болестната норма на леката умствена изостаналост. Това е вирулентна тема преди няколко дни, споделяна и ретуитвана многократно. Журналистката от БНР Елизабет Радкова си е направила труда да установи истината, а тя всъщност не е такава.

"Ако има някаква апокалиптична опасност за България, тя е в апокалиптично падналата интелигентност на популацията ни. Според изследване на Р. Лин и Бъркли, от 2019-та, средното IQ на България е ударило кошмарните 83 точки, най-ниското в Европа (зад нас са само Македония и Албания, което едва ли е случайно). За сравнение средното IQ в Турция си е все така 87, в Англия и Германия е 100, във Финландия е 102, в Чехия и Унгария 95-6 и т.н.)

Да осъзнаем какво означава 83 точки IQ. Медицинската граница за моронизъм е 80! Що е моронизъм - буквално - лека идиотия, мека форма на интелектуален дефицит.

Лице с IQ под 80 може да претендира за недееспособност при извършване на престъпление и да бъде поставяно под запрещение, защото е опасност за себе си или за другите... Това е официално призната медицинска и съдебна граница. А ние сме на 3 (три) пункта от нея.

За който още не е разбрал - тези показатели означават, че един средно интелигентен българин е в най-общи линии медицински идиот, според стандартите на запад от Калотина...“, пише в мемето, което завладя социалните мрежи.

В него има чисти лъжи и поредица от неверни твърдения като например, че "Българинът е с IQ 83, тоест, с три точки по-интелигентен от дебил (морон)"

Преди да коментираме колко точно е коефициентът на интелигентност на българина, трябва да коригираме малко автора на публикацията. Моронизъм или дебилност е лека степен на умствена изостаналост (IQ = 50-70). Имбецилитетът е умерена до тежка степен на умствена изостаналост (IQ = 20-50), а идиотизмът е най-дълбоката умствена изостаналост (IQ под 20), пише Елизабет Радкова.

В популярната в социалните медии статия като основен източник е посочена публикация на Ричард Лин и Дейвид Бекер от 2019 г. Става дума за книгата "Интелигентността на нациите", издадена от Института за социални изследвания в Ълстър - мозъчен тръст, базиран в Северна Ирландия и ръководен от самия Лин. При по-внимателен поглед в текста на изследването става ясно, че цитираното IQ 83 е обикновена техническа грешка на авторите.

Ето скрийншот на pdf на статията, в който се вижда, че данните за Бразилия са директно копирани в графата за България:

От таблица и графика в същото издание се вижда, че България е с коефициент на интелигентност над 90, пише Елизабет Радкова.

Доказателство, че става дума за печатна грешка е и публикация на Ричард Лин още от 2006 г., където можем да прочетем, че "средният коефициент на интелигентност за балканските страни - Сърбия, Хърватия, Румъния, България, Гърция и Турция - е съответно 89, 90, 94, 93, 92 и 90, което дава по-ниска средна стойност (IQ = 91) от IQ 100 за останалата част от Европа (Lynn, 2006)". Но дори и тези цифри са със съмнителна точност, тъй като между тях и цитираните в световната информационна банка World data има известно разминаване: Сърбия - 89, Хърватия - 95, Румъния - 90, България - 91, Гърция 92, Турция – 89. (Данните на World data са усреднен коефициент от резултатите на 9 международни проучвания за периода 1990-2010 г.)

В "Интелигентността на нациите" авторите разсъждават защо IQ-коефициентът на балканските народи е значително по-нисък от този на държавите от Западна Европа и донякъде обясняват феномена с исторически събития, като турското присъствие.

От друга страна Лин и колегата му заключават че интелигентността на една нация зависи също така от икономическия просперитет. Ето какво пише Лин:

"Като цяло нациите с по-висок коефициент на интелигентност имат по-силни икономики, по-здрави, по-богати и по-образовани са, по-модернизирани са, политически стабилни и мирни (изключение прави броят на самоубийствата в страната: самоубийствата са по-редки в страните с нисък коефициент на интелигентност). Както се вижда от картата, съществуват силни положителни корелации между националния коефициент на интелигентност и средната яркост на кожата на населението на дадена страна, както и между националния коефициент на интелигентност и средната географска ширина на страната".

Трудовете на Ричард Лин често са критикувани от научната общност за липсата на научна безпристрастност и подвеждащо представяне на данните. Нещо повече - той е обвиняван в разпространяване на расистки и сексистки възгледи. Критика за изследването може да прочетем на английски тук.

"Тук оценявам най-новата версия, изготвена през 2019 г. от Лин и Бекер, и показвам, че този набор от данни не е подходящ за целта – пише авторката на статията Ребека Сиър. - Основните източници на данни са неподходящи за оценка на "националния коефициент на интелигентност". По-голямата част от включените данни произхождат от извадки, които са напълно непредставителни за националното население. Много от тях са удобни извадки с малки размери, които често включват само деца и често включват лица, избрани поради това, че притежават определени характеристики (т.е. извадки, които са умишлено избрани така, че да не са представителни). Данните са събирани с помощта на редица различни когнитивни тестове и от толкова разнообразни популации, че е невъзможно да се генерира съпоставим измерител на когнитивните способности... Следователно този набор от данни за "национален коефициент на интелигентност" не предоставя съпоставими, точни и безпристрастни мерки за когнитивните способности в световен мащаб и не трябва да се използва за изводи относно глобалните различия в интелигентността.

Твърдението, че българинът е с IQ 83, тоест с три точки по-интелигентен от дебил (морон) е НЕВЯРНО. Цифрата 83 е плод на техническа грешка. България е със среден коефициент на интелигентност 91. За моронизъм може да се говори при IQ 70-50.

По отношение на меродавността на проучването за интелигентността на нациите можем само да посочим един красноречив пример. Става въпрос за резултатите от Световните олимпиади по математика от 1959 до 2010, посочени в изследването "Резултати от Международната математическа олимпиада, като показател на нивото на когнитивните способности на интелектуалните категории“ (Results in the International Mathematical Olympiad (IMO) as Indicators of the Intellectual Classes’ Cognitive-Ability Level, 2011 г) от Хайнер Риндеман – тук.

Ето заключението на автора: "Без да се отчита броят на населението, Китай е с най-добрите математици. След тях се нареждат Русия (2), САЩ (3), Виетнам (4), Румъния (5) България (6), Южна Корея (7), Унгария (8), Иран (9) и Япония (10). Индия, Турция и Израел също излъчиха голям брой ученици с най-високи резултати по математика

Фактът, че по-малки държави (Румъния, България, Унгария и Израел) се класират толкова високо, е забележителен.

Когато се коригират по отношение на броя на населението, резултатите се променят и по-малките държави се издигат на върха: (1) България, (2) Унгария, (3) Сингапур, (4) Израел, (5) Словакия, (6) Беларус, (7) Хонконг, (8) Монголия, (9) Румъния и (10) Югославия (Сърбия).“

Излиза че една от най-ниско интелигентните нации в Европа дава най-добрите математици в света.

Оригиналният фактчекинг на БНР може да видите на адрес

https://bnr.bg/post/101677763/srednniat-koeficient-na-inteligentnost-na-balgarite-ne-e-83