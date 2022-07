Борис Джонсън вдигна сватба в къщата на милиардер (Снимка)

Британският премиер в оставка Борис Джонсън и половинката му Кари отпразнуваха сватбата си с роднини и приятели на парти в имот на милиардер и донор на британската Консервативна партия, съобщават "Гардиън" и сайтът Ел Би Си, предава БТА.

Тържеството се състоя в голяма бяла шатра в пределите на имението Дейлъсфорд хауз, датиращо от 18-и век и собственост на Лодр Банфорд.

Boris and Carrie Johnson host wedding party on Tory donor’s estate https://t.co/HWXdHLVjGP — The Guardian (@guardian) July 30, 2022

За тържеството дойдоха бащата на младоженеца - Станли Джонсън, и неговата сестра Рейчъл, както и консерватори, които до последно останаха верни на премиера - Джейкъб Рийс-Мог и Надин Дориес.

Първоначално двойката планирала партито й да е в правителствената резиденция Чекърс, но заради оставката на премиера плановете се променили.

Борис Джонсън и Кари се ожениха миналата година в Уестминстърското абатство, но тогава церемонията беше тайна. Тя бе последвана от малък прием в градините на "Даунинг стрийт 10" с ограничен брой гости заради рестрикциите заради коронавируса. Ето защо семейство Джонсън решило да отпразнува с по-голямо парти брака си, когато рестрикциите паднат окончателно.