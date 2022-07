Джейсън Стейтъм е продавал фалшиви бижута и парфюми на улицата

Преди да стъпи на снимачната площадка, животът на Джейсън Стейтъм е бил също толкова пъстър, колкото и героите, които е изиграл на екрана - например продавал фалшиви бижута и парфюми на улицата.

Английската екшън звезда Джейсън Стейтъм убедително се е превъплъщавал в образи на лоши, но симпатични момчета, на които обикновено им нанасят побоища. От олимпийски гмуркач, през модел, та чак до странични занимания на черния пазар, Стейтъм е натрупал уникален набор от умения, които идеално го подготвят за ролята на екшън звезда.

Гологлавият чаровник е роден на 26 юли 1967 г. в Дарбишър, в семейството на Айлин и Бари Стейтъм. Той има по-голям брат на име Лий и двамата проявяват интерес към бойните изкуства. Но Стейтъм има и други спортни страсти, една от които е гмуркането, и той започва да работи върху тези умения, като в крайна сметка става част от британския олимпийски отбор, който пътува до Сеул, Корея през 1988 г. След Олимпиадата той продължава да бъде член на Националния отбор по гмуркане през следващото десетилетие. Въпреки това, след няколко разочароващи финала на световното първенство и олимпийските изпитания, той решава да се съсредоточи върху следващата глава от кариерата си.

Няколко години по-късно атлетичното му телосложение привлича вниманието на агент за таланти и осигурява на Стейтъм участие в рекламна кампания на европейската верига за дрехи French Connection. Следва участие в реклама на Levi's Jeans и работа за Hilfiger и скоро Стейтъм прави кариера като модел. Това му помага да получи работа като танцьор в музикални клипове от началото на 90-те години, като "Comin' On" на The Shamen и "Run to the Sun" на Erasure.

Първият му пробив в киното идва, когато Гай Ричи подписва договор с него за "Две димящи дула", тъй като героят е свързан с миналото на Стейтъм. Става известен и с ролята си в "Гепи", където играе с актьорите Брад Пит, Денис Фарина и Бенисио дел Торо. Снима и в "Непобедимите" рамо до рамо с екшън звездите Силвестър Сталоун, Джет Ли и Мики Рурк. В "Транспортер" изпълнява главната роля на Франк Мартин. Повтори ролята си в "Транспортер 2" и "Транспортер 3"

През 2013 г. Стейтъм се присъединява към вече утвърден екшън франчайз - "Бързи и яростни 6". По-късно той си партнира с някогашния си екранен враг Дуейн Джонсън.

В комедията "Шпионин" от 2015 г., написана и режисирана от Пол Фейг, с участието на Мелиса Маккарти, Джуд Лоу и Роуз Бърн, Стейтъм се откроява като анти-Джеймс Бонд. Въпреки че Фейг е написал ролята на суровия агент Рик Форд с мисъл за Стейтъм, той казва пред Forbes, че никога не е мислил, че ще приеме ролята. Стейтъм признава, че е имал известни колебания относно това. "Никога не знаеш в какво се забъркваш с една комедия", казва Стейтъм в интервю за Variety. "Но помага да имаш страхотен режисьор, а Пол Фейг е Скорсезе на комедийните филми."

През август 2018 г. Стейтъм се завърна в кината като звездата на научнофантастичния филм на ужасите "The Meg" за 75-метрова праисторическа акула, която тероризира екипаж на подводница. Очакваше се филмът да се провали, но вместо това се оказа изненадващ хит, като събра 44,5 млн. долара в северноамериканския бокс офис и още 97 млн. долара в чужбина през премиерния си уикенд.

От 1998 г. насам Стейтъм е заснел повече от 40 филма, почти всички от които са в жанра екшън. За разлика от много други екшън звезди обаче Стейтъм е известен с това, че изпълнява сам по-голямата част от каскадите си. Той се е застъпвал и за включването на каскадьорите в Оскарите с отделна категория, предава "Дир".

В продължение на седем години Стейтъм имаше връзка с модела Кели Брук, но двойката се разделя през 2004 г. През 2005 г. той се среща за кратко със Софи Монк от групата "Бардо", а през 2010 г. започва връзка с модела Роузи Хънтингтън-Уайтли.

Роузи стана майка за първи път през 2017 г. като му роди момченце. Актьорът се запознава с нея на снимачната площадка на "Трансформърс": Тъмната страна на луната".

И тъй като ви казахме, че преди да стъпи на снимачната площадка, животът му е бил не по-малко колоритен от ролите, в които е влизал, то сега е време да поясним защо това е така.

1. Джейсън Стейтъм танцува полугол в няколко музикални клипа.

Интернет никога не забравя. През 2015 г. два музикални видеоклипа от 90-те години станаха популярни - "Comin' On" на The Shamen и "Run to the Sun" на Erasure - и то не защото песните бяха просто толкова добри. А защото и в двата клипа полуголият Джейсън Стейтъм танцуваше на заден план.

2. Продавал фалшиви бижута и парфюми на улицата, преди Гай Ричи да го включи в "Lock, Stock and Two Smoking Barrels".

След години на гмуркане от високо, работа като модел и танцуване в различни песни, в края на 90-те години Стейтъм все още търси начин да си изкарва прехраната. Продава фалшиви парфюми и бижута по ъглите на лондонските улици. За щастие този тип хулиган от реалния свят е точно това, от което се нуждае режисьорът Гай Ричи за филма "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" от 1998 г.

3. Редовно прави сам каскадите си.

Освен че е в безупречна форма, Стейтъм се гордее и с това, че сам изпълнява много от каскадите във филмите си - от ръкопашен бой до висене от хеликоптер.

"Вдъхновяват ме хората, които могат сами да си вършат работата", казва актьорът.

4. Една не загива на снимките на Непобедимите 3

При цялата автентичност, която Стейтъм обича да внася на екрана, като прави сам каскадите си, понякога нещата не вървят по план. По време на заснемането на екшън сцена за "Непобедимите 3" в док във Варна спирачките на тритонния каскадьорски камион, управляван от Стейтъм, отказват. Той едва не се удавя в Черно море.

5. Практикува различни бойни изкуства.

Фитнес рутината на Стейтъм е свързана с нещо повече от тежести и работа с мускулите. Актьорът се занимава и с различни бойни дисциплини като бокс, джудо и бразилско джиу-джицу. От всичко, което прави, за да поддържа форма, именно бойните изкуства са най-полезни за екранното присъствие на Стейтъм.