Продадоха на търг ръчния часовник на Хитлер за 1,1 млн. долара

Часовник, за който се твърди, че е принадлежал на Адолф Хитлер, беше продаден за $1,1 милиона на търг в САЩ, предава Нова тв. Часовникът Huber е продаден на анонимен купувач, има свастика и е гравиран с инициалите AХ. Еврейските лидери осъдиха търга пред аукционната къща Alexander Historical Auctions в щата Мериленд.

The Huber timepiece, which bears a swastika, Nazi eagle and the initials AH, was bought by an anonymous bidder https://t.co/zTSPd9laTN — Sky News (@SkyNews) July 30, 2022

Въпреки това аукционната къща, която е продавала нацистки сувенири в миналото, каза пред германските медии, че целта й е да запази историята, предава БТА.

В каталога, в който е представен часовникът, се посочва, че той вероятно е бил подарен на Хитлер като подарък за рождения ден през 1933 г., годината, в която той става германски канцлер. Аукционната къща също така посочва, че часовникът е взет като сувенир, когато около 30 френски войници щурмуват през май 1945 г. Бергхоф планинското убежище на Хитлер. Смята се, че часовникът е препродаван и предаван от поколение на поколение.

Други предмети, предложени на търг, включват рокля, принадлежаща на любимата на Хитлер Ева Браун, снимки с автографи на нацистки служители и жълта значка с надпис „евреин”. По време на Холокоста нацистите са принуждавали евреите да носят жълти маркери като панделки или значки с намерението да ги изолират и тормозят.

Отворено писмо, подписано от 34 еврейски лидери, описва продажбата като "отвратителна" и настоява нацистките предмети да бъдат изтеглени от търга.