Концертите през август

СТЕФАНИ КРЪСТЕВА София

9 август - “Алиса в

огледалния свят”

Спектакълът на композитора Пиърс Чатър Робинсън по текст и стихове на Крис Блекууд е включен в програмата на Sofia Summer Fest. Децата от вокалната формация “Бон-Бон” ще го представят на 9 август в Южен парк II, зад музея “Земята и хората”.

Езерото Панчарево

- Фестивал

“Музи на водата”

11 и 13 август -

операта “Кармен”

На 11 и 13 август от 20,00 ч. на сцената на езерото Панчарево ще бъде представена операта на Жорж Бизе “Кармен”, режисирана от Пламен Карталов. В ролята на Кармен влизат Виолета Радомирска и Гергана Русекова, а като Дон Хосе се преобразяват Костадин Андреев и Даниел Дамянов. Диригент - Жорж Димитров.

12 август -

“Мадам

Бътерфлай”

В операта “Мадам Бътерфлай” на Джакомо Пучини южнокорейското сопрано Витория Йео ще бъде в ролята на Чо-Чо Сан - влюбената гейша в един лекомислен американски офицер. Витория Йео е откритие на голямата Райна Кабаиванска. Сопраното е нейна ученичка и една от най-ярките звезди от школата . В ролята на Пинкертон ще влезе Мартин Илиев. За първи път като принц Ямадори ще е Росен Ненчев.

14 август -

“Евгений Онегин”

"Алиса в огледалния свят" На 14 август от 20 часа на фестивала “Музи на водата” ще бъде представена операта “Евгений Онегин” от Пьотър Чайковски. В ролята на Татяна ще влезе младото сопрано Стефани Кръстева. Диригент ще бъде Андрей Галанов.

От 4 до 7 август -

“Лебедово езеро”

- балет

От 19 до 21 август -

“Хиляда

и една нощ” - балет

От 25 до 28 август

и на 31 август -

“Мамма миа!”

- мюзикъл

Банско

От 6 до 13 август -

Банско джаз фестивал 2022

Първата вечер на площад “Н. Вапцаров” ще бъде открита с изпълнения на Ангел Заберски Биг бенд и Милица Гладнишка. След тях на сцената ще излязат RADZ Band от Украйна и Electric shock от Унгария. На 7 август в програмата са Камелия Тодорова и квартет, Вики Алмазиду, Arpi Alto от Армения заедно с Любо Денев. На следващия ден изпълнения ще имат Едиз Хафизоол от Турция и Rosalia De Souza от Бразилия. На 9 август пред публиката ще излязат Marina & The cats от Австрия и Dafina Levi от Израел. В афиша за 10-и са Soulcrane quartet от Германия и Igor Wilcox quartet от Бразилия. На 11 август във феста ще вземат участие Arifa Danubian tour от Нидерландия и Billy Cobham от САЩ. В петък ще има джаз програма по случай 30 години НБУ, а след това са участията на JP3 и Христо Вичев, както и George Cables quartet от САЩ. В последната вечер със свои изпълнения ще се включат Гвардейски представителен оркестър, Ada Montellanico quartet от Италия и Salvador Sobral от Португалия.

20 август

Концерт-спектакъл

на самодейните състави

от община Банско

26-27 август

Банско опера фест,

гостува Държавна опера - Варна, с холивудския мюзикъл “Брилянтин” и операта “Ромео и Жулиета” на Шарл Гуно.

Велико Търново

РУШИ 3 август “Алиса в огледалния свят”

Световният мюзикъл по романа на Луис Карол ще бъде представен от “Бон-Бон Мюзик” в Летния театър. Спектакълът е част от фестивала “Сцена на вековете”.

Сандански

26-28 август -

30-и международен

фестивал

"Пирин Фолк"

На 26 август ще бъде конкурсната вечер за изпълнителско изкуство за деца между 8 и 15 години. На сцената като гост-изпълнители ще са Георги Гоцев, Невена Цонева, Васко Лазаров и Лия.

На 27 август ще е конкурсът за изпълнителско изкуство, за пръв път на сцената на “Пирин Фолк” като дует ще се качат Наум Петрески и Зуица Лазова от Северна Македония. Сред специалните гост-изпълнители ще бъдат още Илия Луков и сестрите Ива и Велислава Костадинови.

На 28 август ще има конкурс за авторска македонска песен. На сцената като гост-изпълнители ще се представят Глория, Володя Стоянов и един от емблематичните дуети в историята на “Пирин Фолк” – Севдалина и Валентин Спасови.

Боровец

От 5 до 9 август

Международен

джаз фестивал

“Д-р Емил

Илиев”

Международният джаз фестивал, който години наред се провеждаше в Банско, вече има нова локация. Мести се в Боровец и се организира от Татяна Илиева, съпругата на създателя на събитието д-р Емил Илиев, който си отиде от този свят през 2020 г. Събитието ще бъде под патронажа на президента Румен Радев.

Първата вечер ще бъде открита с концерт на Васил Петров, Христина Кацарска, Надя Тончева и Бигбенд - Благоевград. След тях на сцената ще излезе едно познато име на феновете на международния джаз фестивал - Влатко Стефановски трио. Последното участие е на бразилката Розалия де Соуза. На 6 август първи пред публиката ще излезе българският квинтет MYX'D. Следващите в програмата са КАЛ бенд от Сърбия. Михаил Йосифов и “Новините в джаза” със солисти Лъчезар Кацарски и Велека Цанкова ще открият концерта на третия ден от фестивала. След тях е реге музикантът Джулиан Марли, който е с британски и ямайски корени. На 8 август в програмата са включени Александров рагтайм бенд и Антонио Флинта квартет от Италия. Финалът ще бъде даден с изпълненията на Бигбенд на БНР - солисти, с диригент Антони Дончев, Монтуно-БГ и Юнгсу Чой Тайни оркестър от Южна Корея.

Бургас

4 август -

Билетите за Arctic Monkeys свършиха за рекордно кратко време. Руши Видинлиев

Руши Видинлиев ще направи голям концерт на 4 август в Летния театър в Бургас. В сетлиста си ще включи най-популярните си хитове и най-новите парчета, които е записал. С него на сцената ще свирят музикантите от лайв бандата му - Васил Вутев на барабани, Иво Чалъков – китари, Денис Попстоев – синтезатор и програминг, и Катя Кръстева - бек вокали.

От 5 до 7 август -

SPICE Music

Festival 2022

Четвъртото издание на музикалния фестивал ще бъде на пристанище Бургас и ще събере феновете на музиката от 90-те години. Сред изпълнителите са Down Low, които ще изпеят на живо най-големите си хитове, сред които е и емблематичното парче Johny B. Basic Element, Baby D и Londonbeat също ще се включат в тридневния музикален маратон заедно с носителя на две награди “Грами” Shaggy, шведския изпълнител с персийски корени Arash, легендарните Gipsy Kings. В програмата са също изпълнителите на тоталния хит на 90-те Macarena - Los del Rio, DJ SASH, Bellini, Dario G, италианската изпълнителка Gala, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X, нидерландската певица и танцьорка Loona, евроденс дуото Magic Affair и испанският изпълнител Chimo Bayo.

Тази година SPICE Music Festival ще се разположи на две сцени – основна и диско сцената, на която зрителите ще си припомнят как се танцува ламбада, защото на нея ще се качат Kaoma. Там ще бъдат и Fab Morvan от Milli Vanilli, The Weather Girls с вечния им хит It’s Raining Men, Ottawan с Hands Up, D.I.S.C.O. и Boney M.Xperience. В програмата ще се включи и бившата вокалистка на M People Хедър Смол, както и “Трик”, “Трамвай №5”, Искрен Пецов и “Дийп Зоун Проджект”.

12 август -

Arctic Monkeys

ДЖЕЙСЪН ДЕРУЛО Arctic Monkeys идват за своя първи концерт в България на 12 август в Бургас. Концертът, който ще се проведе на пристанището в морския град, е с лимитиран капацитет, а билетите свършиха за рекордно кратко време. Групата се събира в Шефийлд през 2002 г. и има шест студийни албума. Те са единствената група, спечелила три пъти в The Brits наградите както за най-добра британска група, така и за най-добър британски албум на годината. Arctic Monkeys имат седем награди Brit от общо девет номинации, а легендарният им сингъл Do I Wanna Know е стриймван повече от 1 милиард пъти.

14 август -

Джейсън Деруло

В Созопол ще има японски куклен театър. Световната звезда Джейсън Деруло също идва за първи път в България и ще пее на сцената на пристанището в Бургас на 14 август. Певец, композитор, танцьор, а напоследък и актьор, той е един от 10-те най-популярни изпълнители с профили в тик-ток, с повече от 50 милиона последователи и нерядко избира именно тази уебплатформа за музикалните премиери на новите си песни. Певецът от хаитянски произход, който стана баща в началото на тази година, може да се похвали със 7 милиарда гледания в ютюб и над 200 милиона продажби. От старта на кариерата си през 2009 Derulo е продал повече от 30 милиона сингъла, 11 от тях, сред които и абсолютните хитове в България Wiggle, Talk Dirty, In My Head и Whatcha Say, му печелят статус на платинен артист.

Созопол

БЕЛОСЛАВА 2 август - японски

куклен театър -

“Дъщерята

на самурая”

Театрална формация “Сенджу” ще посети Созопол. На 2 август от 20,30 ч на сцената на Летен театър “Аполония” зрителите ще имат възможност да се потопят в магията на японския куклен театър “Такеда” със спектакъла “Дъщерята на самурая”. Представлението разказва историята на едно необикновено момиче с купичка ориз на главата, която то не може да свали.

Велинград

От 26 до 28 август

ARTE Feastival

От 26 до 28 август ще се проведе второто издание на феста. В програмата му има музика, комедийни стендъп спектакли, демонстрации на известни шеф-готвачи на живо, киномаратон, занимателна детска зона, певчески риалити конкурс. В концертите ще се включи френската поп изпълнителка ZAZ. Участие са потвърдили Емир Кустурица и The No Smoking Orchestra, както и N.O.H.A., Kosheen, S.A.R.S., Amparanoia, Gipsy Groove, Sister Bliss от Faithless с DJ сет.

В Comedy & Cinema Club ще се изявят Христо Шопов, Христо Гърбов, Владислав Карамфилов-Въргала, Мария Сапунджиева, Мариана Миланова, Ованес Торосян, София Бобчева, Димитър Иванов-Капитана и Благой Бойчев.

Бузлуджа

Фестивал Open

Buzludzha 2022

Ще се проведе от 19 до 21 август на поляната при хижа “Бузлуджа”.

Благотворителният фестивал за Бузлуджа се организира с цел обезопасяване на монумента и отварянето му за посетители.

На 19 август на основната сцена ще излязат музикантите от групите М.З.П., Vedders, Electric Roxy, AttaXic, The Lefties, Cool Den и P.I.F. заедно с Никеца.

На 20 август изпълнители ще бъдат Morbid, Lost Suicidal Drunks, Imbecile, Badcast, People of Maha, Nana & The Gang, MAGNETIC SPACEMEN, Lucky Number Nick, “Керана и космонавтите”, “Спални места” и “Уикеда”.

Последната вечер - 21 август, на сцената ще излязат Громъ Падина, Moro Miro, Алек Кирев, Daa Seed, Miroslav Ivanov & R.S. Riverman и Държавната опера “Стара Загора” със спектакъла “Джазоспекция”.

Освен основната сцена ще има още две, на които ще излязат различни диджеи. През деня ще се провеждат различни дейности като работилници, беседи, както и занимания в природата - конна езда, бягане, състезание по ориентиране и др.

Пловдив

От 3 до 5 август

Пловдив джаз фест

Фестивалът ще върви в Лятно кино “Орфей” в Пловдив всяка вечер от 21,00 ч. Началото ще постави концертът на Мирослава Кацарова “Дългите сенки на август”. Джаз певицата ще бъде на сцената заедно с пианиста Мирослав Турийски и барабаниста Младен Димитров. На 4 август е участието на бразилската певица Розалия де Соуза. Тя пристига със своя квартет и ще представи последния си албум Inspirada, появил се през март 2022 г. Последният концерт от тази част на програмата ще бъде на Белослава. На 5 август певицата ще отпразнува с пловдивската публика 22 години на сцената. Белослава ще ни потопи в красивата атмосфера на музиката си заедно с Живко Петров, Димитър Семов и Росен Захариев-Роко.

От 26 до 28 август фестивалът ще продължи в село Марково, което се намира в близост до Пловдив. Сред участниците в програмата ще бъдат Теодосий Спасов, Димитър Льолев и неговият квартет, Дани Белчева, Милен Кукошаров, Мишо Иванов, Димитър Семов и др.

Софийската опера

и балет гостува на

сцената на Античния

театър в Пловдив

На 6 и 7 август ще бъде представен мюзикълът “Мамма миа”. След представянето му на световните сцени пред повече от 60 милиона зрители публиката на Античния театър в Пловдив ще има възможност да се докосне до един от най-търсените мюзикъли. В ролята на Софи ще е Весела Делчева.

На 15 август зрителите ще могат да гледат операта “Кармен” от Жорж Бизе, с която първият ни оперен театър спечели овациите на публиката при последното си турне в Япония. В ролята на Кармен ще влезе Виолета Радомирска.

На 16 август ще се играе балетът “Хиляда и една нощ” от Фикрет Амиров. В тази впечатляваща балетна постановка публиката ще види приказната история за Шехерезада, която с мъдростта и красотата си успява да стопли леденото сърце на суровия султан Шахриар.