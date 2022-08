Хайди Клум към мъжа си: Обичам те толкова много (Видео)

Ангелът на "Виктория сикрет" Хайди Клум празнува 3 години от брака си с германския музикант Том Каулиц на Карибите. View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

В инстаграм тя е доста активна и често публикува снимки и видеа. В момента двамата са в Сен Бартелми и са неразделни от сутрин до вечер. "Обичам те толкова много" и "Честита 3-та годишнина, любов моя" са само част от интимните послания в социалната мрежа от последните часове.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

На черно-бяла снимка от преди дни 49-годишната моделка се появи напълно гола. "Върни се в леглото, скъпи", написа тя. На фотоса се вижда как лежи на легло и закрива гърдите си.