Синът на Боно от U2 с неговата банда Inhaler подгряват Arctic Monkeys

Ирландската банда Inhaler е групата, която Arctic Monkeys ще представи по време на концертите си в Бургас, Прага, Пула и Истанбул. Концертът у нас ще бъде на пристанището в Бургас на 12 август. Въпреки че са заедно от 2012 г. още като тийнейджъри, Inhaler успяха да запишат и издадат своя дебютен албум It Won't Always Be Like This едва този юли. Бандата, чийто вокалист и китарист е синът на легендарния Боно - Илайджа Хюсън, влезе в Топ 5 на BBC Sound 2020, а албумът им е селектиран от New Musical Express в Топ 20 на най-добрите дебютни албуми на 2021 г.

Българският съпорт за концерта на 12 август са група “Джеръми?”. През втората половина на следващата година те ще представят своя трети албум, като част от него ще може да бъде чута предпремиерно и в Бургас. Първите сингли ще се появят в началото на пролетта с видеоклипове към тях. Цялата кампания ще бъде съпроводена с турне в България, голям концерт в София и турне в Англия, Ирландия, Германия и още няколко държави.