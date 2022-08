Братята от Palaye Royale с първи концерт у нас

Канадско-американската банда, създадена в Лас Вегас Palaye Royale, за първи път ще има концерт в България. Ексцентричните братя Ремингтън Лейт, Себастиан Данциг и Емерсън Барет, чиято истинска фамилия е Кроп, ще забият на 7 март догодина в голям столичен клуб.

Бандата е създадена през 2008 г., като в началото братята свирят по мазета и се придвижват с кадилака на майка си. Славата обаче ги връхлита много бързо и от съпорт банда по турнета на известни изпълнители те се превръщат в звезди. Появяват се на кориците на издания като Rock Sound и Alternative Press. Парчетата им Morning Light, Mr. Doctor Man, Get Higher и Don’t Feel Quite Right събират за кратко време над 30 милиона гледания в ютюб. Албумът Boom Boom Room (Side A) през 2016 година проправя пътя на следващата тава Boom Boom Room (Side B) от 2018 г., от която е и убийственият сингъл You’ll Be Fine.

Трудното им за определяне рокендрол звучене, суперексцентричен вид, атрактивните клипове и впечатляващи изпълнения на живо печелят на бандата милиони фенове по цял свят. През май излезе видеото към сингъла Broken, който е част от предстоящия четвърти студиен албум Fever Dream.